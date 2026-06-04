老鷹、烏龜、狐獴都來了！2026 TOYOTA RUN新竹寵物場吸引逾5,000人與毛孩共跑幸福回憶

超過5,000名喜愛萌寵的民眾齊聚新竹頭前溪寵物公園，有人牽著狗狗一起慢跑，也有人帶著烏龜、鴨子、狐獴甚至老鷹現身會場，讓現場宛如一場熱鬧的萌寵嘉年華。由TOYOTA舉辦的「2026 TOYOTA RUN 挺你一起跑」首場新竹寵物場日前圓滿落幕，打造多項寵物友善服務，希望透過運動與陪伴，讓更多人感受人與寵物共同生活的幸福時光。

2026 TOYOTA RUN新竹寵物場幸福開跑。 圖／和泰汽車提供

2026 TOYOTA RUN新竹寵物場 大小朋友與毛孩同樂。 圖／和泰汽車提供

TOYOTA秉持「量產幸福」的願景，於2026年推出全新路跑系列「TOYOTA RUN 挺你一起跑」，聚焦「寵物」、「樂齡」與「視障」三大主題，並以免報名費的方式邀請全民參與。首場新竹寵物場吸引超過5,000名跑者及毛孩家庭熱情響應，透過運動、交流與互動體驗，共同創造難忘回憶。

2026 TOYOTA RUN新竹寵物場 多元萌寵共襄盛舉。 圖／和泰汽車提供

為讓更多民眾輕鬆參與，活動不僅完全免報名費，更為每位參賽者準備專屬完賽獎牌及豐富參加禮。現場規劃「3K萌寵組」與「5K樂跑組」，無論是攜帶毛孩同行，或是單純喜愛動物的跑者，都能在綠意盎然的河濱公園享受奔跑樂趣。

活動現場也結合多項寵物友善服務，包含與中華民國保護動物協會合作的寵物互動表演、限量寵物問診、免費狂犬病疫苗施打等，陪伴毛孩家庭一同關注寵物健康與安全。除了常見的狗狗外，現場更出現老鷹、烏龜、狐獴及鴨子等特色萌寵，成為活動另一大亮點，吸引不少民眾駐足拍照。

除了路跑活動外，現場也安排大型恐龍裝趣味競賽、舞台互動與抽獎活動，增添歡樂氣氛。為打造更具紀念價值的體驗，本次活動導入AI互動科技，推出「AI影音加油牆」、「AI幸福畫像」及「AI完賽證書」等數位體驗。跑者可錄製專屬加油影片或生成Q版風格影像與完賽紀念證書，即時分享至社群平台，將與毛孩共度的美好時光化為專屬紀念。

2026 TOYOTA RUN新竹場「大型恐龍裝趣味競賽」。 圖／和泰汽車提供

活動現場同時展示RAV4、COROLLA CROSS 60週年典藏版等熱門車款，並將TOWN ACE VAN打造為補給車，為跑者補水應援。此外，TOYOTA也邀請多位飼養寵物的車主分享打造寵物友善車輛的經驗，讓民眾看見更多元的用車生活樣貌。現場更設置TOYOTA車主專屬休息區，提供補給與休憩空間，獲得車主熱烈好評。

2026 TOYOTA RUN新竹場「車主展示交流區」。 圖／和泰汽車提供

2026 TOYOTA RUN新竹寵物場圓滿落幕後，後續「高雄樂齡場」及「台北寵物場」皆已迅速報名額滿，而「9月19日台中視障場」現正開放報名中。TOYOTA期待透過每一場路跑，陪伴不同族群走進運動、走進彼此的生活，用每一步跑出溫暖與幸福。

TOYOTA官方Facebook現正舉辦TOYOTA RUN新竹場賽後回顧活動，於影片底下留下你的心得並完成指定任務就有機會獲得好禮，詳細活動辦法請參考活動貼文( https://www.facebook.com/reel/2142787579596260 )

- TOYOTA RUN詳細活動資訊請參考TOYOTA RUN官方網站：https://www.toyota.com.tw/event/toyotarun/

- TOYOTA RUN活動公司客服專線：(02)2511-2567 EXT:883