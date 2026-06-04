技術創新 全球數位媒體獎 聯合報系奪金

全球新聞界最高殿堂傳來捷報。素有「新聞界奧斯卡」之稱的WAN-IFRA（世界新聞出版協會）「二○二六全球數位媒體大獎」，六月二日於法國馬賽頒獎。聯合報系憑藉自主研發的「Publish X-新聞輔助判斷與決策系統」，從全球六大洲頂尖作品中脫穎而出，最終擠進僅五十席的決選名單，勇奪「最佳創新數位產品」全球金獎。

代表聯合報系領獎的執行董事項國寧表示，連續三年，拿到三座WAN-IFRA全球金獎。這不僅是一項獎項紀錄，更是一段由新聞部、數據、人工智慧與跨部門協作所推動的轉型旅程。感謝WAN-IFRA與評審團的肯定。

項國寧說，這項殊榮不僅是對過去努力的肯定，更鼓舞我們持續運用數據、ＡＩ與科技，推動媒體創新，創造更深入、更具影響力的新聞價值。

「Publish X」是一款專為新聞室打造的ＡＩ創新產品，由聯合報系數據發展部與新聞部攜手研發。開發團隊表示，該系統最大的挑戰在於跨越科技與新聞專業的鴻溝，為解決高壓、突發的新聞痛點，專案邀請多位具備卅五年以上資歷的資深記者深度參與，將其隱性的採訪直覺與實戰心法，透過創新思維轉化為核心知識庫。

WAN-IFRA表示，今年共有八一一件作品參賽，獲獎作品反映了新聞業發展的態勢，包括人工智慧的卓越應用、與讀者關係的深化、視聽敘事的提升以及打擊虛假訊息的力度不斷增強。

WAN-IFRA執行長Stig Ørskov指出，今年入圍決賽的作品，特點是都勇於擁抱新技術、新形式和新敘事方式，這些並非為了創新而創新，而是為了讓新聞報導更具吸引力、能深化讀者關係，並為讀者創造更豐富的閱讀體驗。

聯合報系持續投入技術創新，近年屢獲國際獎項肯定。今年是聯合報系連續第三年在「全球數位媒體大獎」中獲獎，去年聯合報系以「ＡＩ引爆三大成長動能：透過廣告營收增長、新聞創新與平台互動提升整體效益」榮獲「最佳ＡＩ營收策略應用」全球金獎；前年則以「破解密碼： 數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」獲得「最佳數位訂閱與讀者收益策略」獎項肯定。