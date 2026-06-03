公共工程界奧斯卡獎來了 2026金質獎7月開放報名

有工程界奧斯卡的「公共工程金質獎」今年邁入第26屆，將於7月1日至31日受理推薦報名，為確保參選工程全生命週期履歷完整，今年強化推薦機制，除了須符合三級品管作業規定外，查核次數也增加。工程會主委陳金德說，近年報名件數屢創新高，良性競爭機制也成提升公共工程品質的重要原因。

工程會表示，公共工程金質獎分為「公共工程品質優良獎」、「公共設施維護管理獎」、「個人貢獻獎」及「特別貢獻獎」，其中品質優良獎又分「土木工程」、「水利工程」、「建築工程」「設施工程」四類，並依得獎等第分為佳作至特優三級，今年特優獎項之獎座材質特別選用台灣扁柏，象徵對臺灣自然資源的尊重與共生。另設置「個人貢獻獎」，甄選第一線現場工班職人，表彰專業職人精神，提升從業尊榮感。

工程會說明，為確保參選工程全生命週期履歷完整、品質優良，今年強化推薦機制。除須符合三級品管作業規定外，查核次數由原先的1次，提升為施工進度達20％至90％期間，每12個月至少查核2次；整體工程進度門檻亦從60％提高至80％以上，始得推薦參選。「公共工程金質獎頒發作業要點」已增訂推薦資格檢核表，方便各機關單位確實分層檢核資格要件。

此外，今年金質獎也提升精進「節能減碳」評分指標，增加再生粒料及瀝青混凝土刨除料資源再利用之周延性考量，並納入光電節能產品及再生能源電力使用效益之有效性考量，共同推動2050淨零排放目標。

陳金德表示，全國每年在建公共工程約4萬餘件，但僅千分之三通過參選門檻，得獎率更只有千分之二。所以，能受推薦參選金質獎之工程，已殊為不易，再藉由評審委員層層篩選而得獎者，難度更是不言可喻。而金質獎報名件數從2021年（21屆）88件增加到2025年（25屆）116件，屢創新高，這種良性競爭機制，也是直接提升公共工程品質之重要原因。

工程會邀請各位公共工程夥伴一起角逐工程界最高榮譽，「公共工程金質獎」獎項、分類、報名資格及獎勵等相關規定，可至工程會全球資訊網站「工程管理」項下「公共工程金質獎」網頁查詢。