桃園武陵高中畢典「新店市長」風波 學代會連署討道歉詹江村拒絕

桃園市武陵高中畢業典禮市長張善政被學生喊「新店市長」，風波甚囂塵上。該校學生代表會昨發動連署要求學校重視與議員道歉，但議員詹江村拒絕道歉，指學校若認爲校譽受損，歡迎提告。

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，被學生喊「新店市長」，影片在網路流傳引發風波。國民黨桃園市議員詹江村在臉書批評學生行為不妥，網友肉搜學生社群平台帳號撻伐，民進黨桃園市長參選人黃世杰與議員黃瓊慧等人則力挺學生，校園事件衍生成藍綠攻防。

針對風波，武陵高中學代會昨天開會，今天將發連署書「請求校方重視此校譽問題，和請求議員對受此波及的校內外學生和校方進行道歉」。

詹江村則回應，整件事是學校邀請貴賓至校，學生嗆貴賓並嘲笑錄影，然後影片放社群網站揶揄。他只擷取影片畫面，評論此行為學校家庭教育失敗，沒有說是哪一個學校，沒有說是哪一個學生，更沒有所謂的肉搜，後來學生自己來訊息道歉，他也沒有資格要求學生道歉，刪文只是學生母親私訊溝通。

詹江村說，民進黨網路帶風向，造謠說他肉搜學生，說他暴露學生身心障礙，現在學校的學生代表們連署要求他向學校道歉，「我不會道歉，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，然而我看的乃全國教育的問題，我並沒有詆毀武陵也無意詆毀，縱然同黨同志切割且無人相挺，我也不會後悔譴責學生的行為。武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟，我不後悔我對學生行為的評論」。