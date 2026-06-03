台灣推0到18歲成長津貼 加拿大僑民肯定有助成家

台灣政府為因應少子化難題最新推出的0到18歲成長津貼政策，在加拿大僑界引發熱烈回響。多位新生代台灣僑民肯定對正在成家立業的年輕一代會很有幫助。

正在加拿大訪問的僑委會委員長徐佳青5月31日在一場與僑青和僑商會晤的場合中，一開場就鼓勵在場數十位正值青壯年的僑民，善用台灣政府最新推出的0到18歲成長津貼人口福利政策。在說明這項力圖扭轉台灣人口結構的政策細節時，徐佳青還不忘問大家：「有沒有中華民國國籍？沒有的話趕快辦。」

面對財源以及領取資格，徐佳青向中央社表示，台灣當前稅收有非常結構性的變化，目前主要是高收入人士在負擔所得稅，政府現在有更多財政收入是來自企業稅收和股市的熱絡交易稅，「國家財政狀況現在非常好」，這些稅收可以讓政府為國人提供更多服務。

徐佳青指出，政府所有相關服務計畫都經過財務規畫計算，國家也早已修法通過，父或母只要有一方是中華民國國民，下一代子女就有資格成為中華民國國國民。只要是中華民國國民，權利就會受到保障，即使移居他國亦然；「我們不會以『有沒有繳稅』來當作能否享有權利的歧視性判斷」。

現年31歲的多倫多台灣青商專業協會會長陳彥宇表示，聽到政府即將實施這項人口福利新政策，他「非常開心」，覺得以後「可以生了」。

陳彥宇告訴中央社，他目前未婚但有穩定交往對象；0到18歲成長津貼這項政策，對正在成家立業的年輕一代來說，真的會很有幫助。

多倫多台灣青商專業協會副會長黃崇恩則說，他目前單身，但台灣這項人口政策讓人眼睛一亮；小孩一出生就有每月5000元成長津貼可領，而且可以一直領到18歲，長大以後至少有100萬元可以運用。

黃崇恩指出，就他所知，同樣面臨少子化人口危機的韓國也在努力衝刺。台灣最新推出如此明確的人口福利政策，顯示「政府有在做事」，前景可期。

0到18歲成長津貼政策最快可望於2027年實施。對此衛福部長石崇良先前說明，0到未滿6歲領現金，6到18歲部分預存，資格需符合「具中華民國國籍」、「設籍台灣」2條件；現行國人若出境滿2年以上未入境，戶籍會被強制遷出，因此，外國人不能領，長期不在國內者也不符合領取條件。