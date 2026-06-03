大溫哥華台灣同鄉會60年 「薪傳」海外民主運動

今年是大溫哥華台灣同鄉會成立60週年慶，同鄉會出版特刊和紀錄片，記錄同鄉會為台灣海外民主運動一甲子的發展，也喜見年輕人接棒承擔起薪傳大業。

陽光燦爛的5月天，幾名大溫哥華台灣同鄉會元老級人物難得聚在一起，探訪1966年同鄉會萌芽的地點英屬哥倫比亞大學國際學生公寓（UBC InternationalHouse），重溫當年同鄉會成立的背景。

當年創會成員、1967年擔任會長的劉明憲說，當時他們那批留學生一起讀書打拚、一起懷念台灣，成立大溫哥華台灣同鄉會是想著彼此扶持，不僅在身心上互相照應，也能為台灣的民主前途盡一點心力。

只不過當年參與同鄉會的人都被列入「黑名單」，很長一段時間都不能回台灣。

1976年擔任會長的許建立說：「當年有朋友要回台灣，問我有沒有什麼需要帶來的，我說『幫我帶一點台灣的泥土吧』，後來那包泥土我一直放在香爐裡，想念故鄉的時候就捧著它。直到現在，那包泥土仍在。」

1974年擔任會長的林仁森回憶1979年美麗島事件發生時，身在溫哥華的他們都很關心，急忙用宿舍內的公用電話打到台灣。「電話那頭的施明德說他們被包圍了，我們都心急如焚。接著我們就積極向加拿大媒體說明台灣情況，希望世人都知道台灣民主人士遭迫害。」

同鄉會第一代走過的篳路藍縷，對隨後承接重任的下一代有著深刻的啟發作用。陳葦蓁、江許山、巴如玉、陳思翰、黃斐琳等人都是年少時期隨父母移民溫哥華，逐漸認識同鄉會並擔任領導角色，進一步讓同鄉會與主流社會接軌。

他們都說，同鄉會就是一個大家庭，自己能持續保持與台灣的親近感，對探索個人身分認同很有幫助。他們也正協助自己的孩子在同鄉會裡擔任義工、學習溝通和領導、認識台灣的風土人情。

前兩年剛移民溫哥華的年輕人彥翔也加入了同鄉會，這次和幾個志同道合的年輕夥伴一起協助同鄉會拍攝製作60週年紀錄片。

紀念特刊「薪傳」的編輯委員之一、曾任同鄉會會長的張幼雯說，同鄉會一甲子歲月是非常豐富的，而且香火傳承一直處於進行式中，從未間斷。

現任會長吳清桂和秘書長房世伶都說：「我們就想透過同鄉會力量，讓加拿大人都知道我們是誰，台灣是最棒的。」

彥翔回憶起在拍攝紀錄片期間，有一天吳清桂主動把象徵228紀念的百合花胸章別在他胸前，令他心頭一驚。「我很感動，即使她沒有多說什麼，但我知道她希望我們這一代年輕人能夠挑起重擔，繼續為台灣民主奮鬥。」