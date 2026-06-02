訪台成捷克前議長遺願 柯佳洛女兒：始終不對惡讓步

捷克參議院議長韋德齊今天出席紀錄片「我是台灣人」特映時表示，6年前訪台是源於已故前議長柯佳洛，此行終於帶上柯佳洛的家人；柯佳洛的女兒文索娃說，父親始終選擇不對惡的事物讓步，所以現在才能站在這裡。

捷克中心台北晚間舉行紀錄片「我是台灣人」（I’m Taiwanese）特映會，韋德齊（Miloš Vystrčil）、外交部政務次長吳志中、歐洲司長黃鈞耀等出席，並在映後酒會與觀影民眾交流。

韋德齊在映前致詞時，一上台就打開外套，秀出印著「我是台灣人」的上衣。談到2020年首次訪台，韋德齊說，最好的語言就是行動，因此向所有以行動促進捷台關係的人們致謝，就像這部紀錄片的推手們。

他強調，有人說自由、對自由負起責任需要勇氣，但其實更需要的是韌性，去創新、去說服別人自己的行動是對的。堅持韌性有時會感到痛苦，但收穫也更大，因為贏得的是尊重與友誼等，這是金錢所買不到的。

韋德齊分享說，當年提出訪台想法的是已故前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），柯佳洛沒能實現此計畫，因此由他來實現，而這次訪台終於能帶著柯佳洛的家人來到台灣。

韋德齊特別請柯佳洛的女兒文索娃（VendulaVinšová）上台。文索娃說，此行見證自由、民主價值的重要性以及如何更進一步推動這些價值，也感謝韋德齊從不放棄；對父親而言，要嘛屈服於人、要嘛起身對抗，他始終選擇不讓步、不讓步於惡的事物，所以現在才能站在這裡。

「我是台灣人」由捷克導演Dan Svátek執導，歷時5年完成。該片的起心動念為韋德齊於2020年首次訪台行，在立法院演講以中文喊出「我是台灣人」，並探討地緣政治、中俄威權擴張下，台灣與波羅的海國家建立關係的故事。