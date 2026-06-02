僑務委員長徐佳青：功能多元提升 僑委會已「大大質變」

僑務委員會委員長徐佳青這3天走訪加拿大多倫多，接受中央社專訪時談到，在台灣近年朝「移民社會」發展、因「少子化」建立新的移民結構之際，僑委會已明顯發生「質變」，功能快速多元提升，「假以時日，我們會變成『移民部』」。

10年前，「裁撤僑委會」的呼聲一度甚囂塵上。徐佳青2020年接任僑委會副委員長、2023年升任委員長，回顧這些年持續開發執行僑委會各項政策業務，徐佳青5月31日受訪表示，現在的僑委會功能已和過去大不相同，立法委員對僑委會推動案子的關心度愈來愈高。在國家政策要求下，僑委會的一些「舊任務」正逐漸退場；功能性一直在增加提升的僑委會，已「大大質變」。

徐佳青表示，僑委會當年為感謝海外僑胞協助建立中華民國而設立，早年一直停留在「和僑胞維繫情感關係」的公關或聯誼性質，但隨著歷史演變、僑民人數急劇萎縮，若仍只維持這個功能，自然會被人說應該「併入外交部」，走向關門一途；但「現在『裁撤僑委會』這種事已不再是話題了」。

徐佳青說：「我每次開會時都跟我們內部主管同仁說：『你們不要以為你們永遠都叫僑委會，搞不好以後改名字；因為整個組織編制根本全部重新改變，你們現在執行的任務早就不是原來單純的僑委會內容了。』我們有很多專業政策方案的要求，許多東西已經升級；所以，假以時日，我們會變成是個移民部。」

徐佳青指出，僑委會現在推動的核心政策是「Moveto Next Generation」（邁向新世代）；因為不只台灣人口結構在轉變，僑民結構也一樣在轉變。「新時代有新任務，有些舊任務已經成熟，就該退場了，不需要再繼續加碼」；例如，「有很多僑社已行之多年，已經很成熟運作的，我們就不要去管他們，讓他們自己去運作就好」。

徐佳青強調，儘管僑委會和外交部都是涉外，但是不同層次的分工；僑委會比較沒有那麼政治化，可以接觸到更多海外地方社會事務，「僑民也可以扮演更多實質功能，成為我們的夥伴，透過僑委會的橋樑來建立連結」。

從國家人口結構角度來看，徐佳青表示，僑委會的「僑生大計畫」其實和移民息息相關，就是一種處理移民的概念，「它對人口有影響、對經濟有影響，對整個社會的人力需求有影響」。

所謂的「僑生大計畫」，泛指政府近年推動的「擴大培育及留用僑生計畫」與「促進國際生來台及留台實施計畫」；目的是強化重點產業人才與勞動力，提供海外基地、產學專班、專責輔導及就業媒合，協助學士以上僑外生順利留台工作。

徐佳青在訪談中細數僑委會與日俱增的多項龐大業務功能內容，並笑稱：「我們不只處理出去的，也要處理進來的」，「是一條路的兩邊通通都要處理」，「甚至已經出去的，我們還要拉一部分回來」。