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少子化對策欠臨門一腳 醫籲參考新加坡住房政策

中央社／ 台北2日電

總統賴清德宣布18項措施人口對策新戰略，開業人工生殖醫師曾啟瑞今天點出還差臨門一腳，落實安居才能無憂，呼籲政府參考新加坡，推動「居者有其屋」，建立台版組屋制搶救生育率。

賴總統5月27日率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0至18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、學貸利率再調降及婚假、產假、陪產假延長等。

曾啟瑞今天透過新聞稿指出，這次政府推出的少子化政策堪稱史上最大、可見決心，但對於鼓勵年輕人成家生育，仍缺臨門一腳；根據他積累數10年教學與實務的深刻洞察，當今年輕世代不婚不生的核心癥結，實源於對高房價、缺乏長久居住保障的集體壓力與生存恐慌。

曾啟瑞說，即使有社宅制度，但存在嚴重供需失衡、居住年限短等問題。70年前「耕者有其田」政策，讓數十萬農民家庭得以擁有自己的土地，積累資產、教育子女，完成一次階級翻轉；70年後的台灣面臨更嚴峻的挑戰，同樣需要「居者有其屋」的政策魄力。

曾啟瑞強調，保障人民基本居住權，讓年輕人重拾成家生子、展望未來的信心，鼓勵借鏡新加坡組屋制，由政府主導規劃、興建與管理住宅，透過99年長期租賃權、強制儲蓄購屋制度、完善生活機能與嚴格防炒措施，使住宅成為與國家經濟同步增值的資產，讓國民無後顧之憂。

針對國內居住政策改革路徑，曾啟瑞提出3階段建議，短期先透過國有土地重分配、都市更新等多元途徑，以大眾運輸導向型發展（TOD）為選址核心，全面擴大社會住宅供給總量，提升整體住宅存量佔比。

曾啟瑞表示，待量能成形後，中期則將居住年限從現行6至12年再延長為20至30年，搭配資格審查及保證入住，使真正需求者可長住久安；長期目標，透過地上權住宅立法、建立防炒措施後，雙軌推行「台版組屋制度」。

曾啟瑞建議使居住社宅滿一定年限者，且具備已婚、首購、多代家庭等條件，優先以低於市價金額取得社宅長期「使用權」，讓人民得以安居、安生、安養，讓社宅成為抵禦通膨與防老的公共資產，使「居者有其屋」精神保障整個世代。

少子化 新加坡 賴清德

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