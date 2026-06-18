AI科學城+330億交通三箭　淡海新市鎮進入爆發期

「淡海科學城」計畫被定位為國家級建設，牽動區域整體發展。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

隨著產業政策與城市發展持續推進，淡海新市鎮正迎來新一波轉型契機，其中，「淡海科學城」計畫備受矚目，其被定位為國家級重要建設，不僅牽動區域發展，更被視為帶動北台灣科技產業升級的重要引擎，預計將為區內帶來龐大的就業紅利，吸引人口持續移入。

根據中央與地方政府規劃，淡海新市鎮二期約150公頃土地，將導入「科學園區」與「科技園區」雙軸布局，由國科會與經濟部共同主導，聚焦ICT、人工智慧（AI）、資安、電動車、無人載具及醫療生技等產業發展。官方預估，未來可望創造約5,000至6,000個就業機會，進一步帶動產值成長，形成完整產業聚落。

就業機會增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

在全球科技產業鏈重組與高科技人才競逐下，淡海科學城的推動，不僅有助於分散雙北既有產業壓力，也可望與北士科、關渡科技園區形成串聯，打造北台灣科技廊帶。市場分析指出，就業機會的增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐，對區域住宅市場形成長期利多。

事實上，淡水近年人口表現亮眼，2024年以近7千人的淨遷入數居全台之冠，2025年更突破20萬人口規模，成為全台人口淨移入最高的行政區，顯示區域吸納能力持續提升。在房價相對親民、產業進駐預期升溫的雙重因素下，吸引不少首購族與年輕家庭進場布局。

淡江大橋通車後，大幅縮短雙北及北海岸的交通車程。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

至於政府斥資330億所打造的交通三箭方面，包含於5月12日通車的淡江大橋，串聯雙北核心區域只需約不到30分鐘，2029年將完工的淡北道路及輕軌藍海線等重大建設持續推進，為區域發展提供基礎支撐，但整體市場觀察認為，「產業帶動就業」仍是驅動區域長期成長的核心關鍵。

「新海城D棟 夢想市」主打全室精裝修規劃，有助減輕購屋族負擔。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

在此發展脈絡下，位於淡海核心的住宅案「新海城D棟 夢想市」，緊鄰輕軌V10站，步行100米即可抵達雙語淡海國小，擁有極佳的生活機能 ，受到市場關注。該案主打全室精裝修規劃，從天地壁裝潢、收納櫃體到冷氣一應俱全，能精確控管預算，有助於減輕購屋族裝修時間與成本負擔。

業者表示，隨著淡海科學城推動與就業人口進駐，區域自住需求可望穩定成長，具備完善規劃與即住機能的產品，將更具吸引力。「新海城D棟 夢想市」只要訂簽29萬起含全室裝潢，對於追求高品質生活，或希望輕鬆入主雙語學區宅的民眾而言，是一個值得親臨現場參觀的指標性選擇 。

建案官網：https://go.hiyes.tw/95wyp3