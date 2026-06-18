聽新聞
0:00 / 0:00

AI科學城+330億交通三箭　淡海新市鎮進入爆發期

撰文／ 詹宜芬

「淡海科學城」計畫被定位為國家級建設，牽動區域整體發展。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供
「淡海科學城」計畫被定位為國家級建設，牽動區域整體發展。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

隨著產業政策與城市發展持續推進，淡海新市鎮正迎來新一波轉型契機，其中，「淡海科學城」計畫備受矚目，其被定位為國家級重要建設，不僅牽動區域發展，更被視為帶動北台灣科技產業升級的重要引擎，預計將為區內帶來龐大的就業紅利，吸引人口持續移入。

根據中央與地方政府規劃，淡海新市鎮二期約150公頃土地，將導入「科學園區」與「科技園區」雙軸布局，由國科會與經濟部共同主導，聚焦ICT、人工智慧（AI）、資安、電動車、無人載具及醫療生技等產業發展。官方預估，未來可望創造約5,000至6,000個就業機會，進一步帶動產值成長，形成完整產業聚落。

就業機會增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供
就業機會增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

在全球科技產業鏈重組與高科技人才競逐下，淡海科學城的推動，不僅有助於分散雙北既有產業壓力，也可望與北士科、關渡科技園區形成串聯，打造北台灣科技廊帶。市場分析指出，就業機會的增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐，對區域住宅市場形成長期利多。

事實上，淡水近年人口表現亮眼，2024年以近7千人的淨遷入數居全台之冠，2025年更突破20萬人口規模，成為全台人口淨移入最高的行政區，顯示區域吸納能力持續提升。在房價相對親民、產業進駐預期升溫的雙重因素下，吸引不少首購族與年輕家庭進場布局。

淡江大橋通車後，大幅縮短雙北及北海岸的交通車程。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供
淡江大橋通車後，大幅縮短雙北及北海岸的交通車程。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

至於政府斥資330億所打造的交通三箭方面，包含於5月12日通車的淡江大橋，串聯雙北核心區域只需約不到30分鐘，2029年將完工的淡北道路及輕軌藍海線等重大建設持續推進，為區域發展提供基礎支撐，但整體市場觀察認為，「產業帶動就業」仍是驅動區域長期成長的核心關鍵。

「新海城D棟 夢想市」主打全室精裝修規劃，有助減輕購屋族負擔。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供
「新海城D棟 夢想市」主打全室精裝修規劃，有助減輕購屋族負擔。 圖／霞飛廣告股份有限公司提供

在此發展脈絡下，位於淡海核心的住宅案「新海城D棟 夢想市」，緊鄰輕軌V10站，步行100米即可抵達雙語淡海國小，擁有極佳的生活機能 ，受到市場關注。該案主打全室精裝修規劃，從天地壁裝潢、收納櫃體到冷氣一應俱全，能精確控管預算，有助於減輕購屋族裝修時間與成本負擔。

業者表示，隨著淡海科學城推動與就業人口進駐，區域自住需求可望穩定成長，具備完善規劃與即住機能的產品，將更具吸引力。「新海城D棟 夢想市」只要訂簽29萬起含全室裝潢，對於追求高品質生活，或希望輕鬆入主雙語學區宅的民眾而言，是一個值得親臨現場參觀的指標性選擇 。

建案官網：https://go.hiyes.tw/95wyp3

相關新聞

餐飲業會不會再掀漲價潮 圖解外食費負擔有多重

外食費用持續飄升，不僅饗賓集團、鬍鬚張、路易莎、速食龍頭麥當勞今年陸續宣布調漲價格外，知名連鎖餐飲鼎泰豐昨也宣布將調漲部分餐點價格，漲價品項從小菜到小籠包都有，預估整體平均調幅約5%，民眾擔憂除了外食費用愈來愈高外，餐飲業更可能再掀起一波漲價潮。

歷史上的今天／1968年集郵迷排隊搶「清明上河圖」郵票

1968年6月18日，愛好集郵的人士在台北市郵局及各支局前大排長龍，爭購交通部郵政總局發行的「清明上河圖」郵票。交通部郵政總局，為配合推行中華文化復興運動，將選用故宮博物院珍藏之「清明上河圖」古畫為題材，以複合彩色影寫版印製故宮古畫「清明上河圖」郵票全套7枚。

AI科學城+330億交通三箭　淡海新市鎮進入爆發期

隨著產業政策與城市發展持續推進，淡海新市鎮正迎來新一波轉型契機，其中，「淡海科學城」計畫備受矚目，其被定位為國家級重要建設，不僅牽動區域發展，更被視為帶動北台灣科技產業升級的重要引擎，預計將為區內帶來龐大的就業紅利，吸引人口持續移入。 根據中央與地方政府規劃，淡海新市鎮二期約150公頃土地，將導入「科學園區」與「科技園區」雙軸布局，由國科會與經濟部共同主導，聚焦ICT、人工智慧（AI）、資安、電動車、無人載具及醫療生技等產業發展。官方預估，未來可望創造約5,000至6,000個就業機會，進一步帶動產值成長，形成完整產業聚落。 在全球科技產業鏈重組與高科技人才競逐下，淡海科學城的推動，不僅有助於分散雙北既有產業壓力，也可望與北士科、關渡科技園區形成串聯，打造北台灣科技廊帶。市場分析指出，就業機會的增加，往往是人口移入與房市需求的重要支撐，對區域住宅市場形成長期利多。 事實上，淡水近年人口表現亮眼，2024年以近7千人的淨遷入數居全台之冠，2025年更突破20萬人口規模，成為全台人口淨移入最高的行政區，顯示區域吸納能力持續提升。在房價相對親民、產業進駐預期升溫的雙重因素下，吸引不

港都人文軟實力令人驚艷！永慶誠實徵文高雄區得獎名單揭曉 3年累積4,618件作品 評審盛讚學子思辨與文采兼具

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在高雄市政府教育局指導下舉辦的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」高雄市區賽，至今已邁入第三年，6月14日在國立高雄師範大學演藝廳盛大舉行頒獎典禮。高雄市政府教育局長吳立森、永慶慈善基金會董事長趙怡，以及高雄加盟四品牌經管會長、各獲獎學校皆親臨現場，共同嘉勉港都展現卓越寫作能力與誠實信念的105位優秀學子。 本屆賽事在高雄地區表現極為亮眼，今年共有高達108所國中小學熱烈響應，參與學校比例佔全市超過3成，共徵得1,658件優秀作品。統計近三年來，高雄賽區已累計產出4,618件真摯作品，凸顯品德教育已在高雄校園中遍地開花，將誠實的種子播撒到港都的每一個角落。 吳立森局長致詞時表示，在現今AI與資訊爆炸、網路詐騙氾濫的年代，引領孩子的依舊是良善品格。非常感謝永慶慈善基金會與房產集團夥伴搭起舞台，讓孩子透過閱讀與寫作反思生活。從作品中看到同學們分享撿到錢包、滑平板等親身經歷，就是最真實的品格教育、最寶貴的誠實經驗。希望誠實徵文比賽能夠持續的舉辦，讓誠實的種子不斷發芽！ 主辦單位趙怡董事長則強調，永慶房產集團全台擁有近2,000家店，面對社會詐騙猖獗，除了

故宮副院長不願派駐南院？ 院長蕭宗煌：組織法是南院處長

民進黨立委林宜瑾今天引用「故宮百話」一書內容，指故宮2位副院長都不願常駐故宮南院。院長蕭宗煌表示，訪問內容與他當初的表達...

民眾陳情千平方米農地違建懸置7年不拆 高雄市府遭監院糾正

監察院接獲高雄民眾陳情，高雄市永安區文興段1007地號土地疑有違章建築。監察院今天表示，民眾多次向高雄市政府反映，到現在還尚未拆除，此案經監察委員王麗珍、蔡崇義提出調查報告，監察院內政及族群委員會於16日通過提案糾正高雄市政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。