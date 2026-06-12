遠雄蘴靚3795坪大案壓境北高雄R21都會公園站

高雄近十年最大基地預售指標案「遠雄豐靚」正式登場，單案開發面積達3795坪，學區、綠地、半導體科園、交通優勢一次掌握。 圖／遠雄蘴靚 提供

高雄近十年最大基地預售指標案「遠雄蘴靚」正式在都會公園站周邊登場，單案開發面積就達 3795坪，同時也是遠雄建設在高雄布局超過3千坪基地的首發案。高雄近幾年多個改變區域格局與主導行情跳漲的大基地推案，單案基地多在2500坪上下，「遠雄蘴靚」一舉改寫高雄房地產市場對大基地的認知，尤其還具備500公尺步行約7分鐘就到捷運紅線R21站的優勢，開案就是市場焦點。全案零店面、24%低建蔽率規劃，讓4棟建築22層樓高「ㄇ」量體環抱，難得大棟距規畫，視野不易阻擋，創造超過2800坪綠帶，其中1200坪為高隱私中庭花園、前後臨路大面積退縮形塑千坪綠園大道，步行其中能感受自然之美，在公設豐富的686戶大社區中，五成主力房型是37-38坪邊間雙面採光三房，其餘為26-30坪大棟距中庭綠地泳池視野兩房，和20-21坪一房，家戶樓高達3米3，強調空間尺度與居住舒適感，產品滿足各類主流購屋需求。

台積電2奈米先進製程南下量產，引爆北高雄科技核心就業潮。 圖／遠雄蘴靚 提供

超過3千坪的預售基地，不論位於高雄哪個區域都屬超級話題案。「遠雄蘴靚」選擇落腳10.66公頃的楠梓82期重劃區，背後看準的是台積電2奈米先進製程南下量產後，楠梓科技產業園區、橋頭科學園區逐步到位，楠梓台積超過2.7萬個高薪就業機會，橋科27家廠商申請進駐的高雄科技核心定位

82期重劃區雖然規模不大，卻因為獨具「捷運、台鐵、高鐵、省道、國道」五大路網交會優勢，在「遠雄蘴靚」3795坪重磅推案曝光後，瞬間成為北高雄房市熱門話題。

捷運紅線R21都會公園站，兩站即達台積電所在的楠梓加工區站 。 圖／遠雄蘴靚 提供

「遠雄蘴靚」步行約7分鐘、騎車2分鐘即可抵達500公尺外的捷運紅線R21都會公園站，搭乘2站即可到達台積電所在的楠梓加工區站，透過紅線串聯楠梓產業園區與亞灣AI聚落。車程約10~15分鐘可達楠梓車站及左營高鐵站，並可快速銜接台1線、台17線與國道1號楠梓交流道，交織出科技業工程師與跨區通勤族高度重視的便捷交通網，同步帶動首購、自住與置產需求升溫。

隨「遠雄豐靚」的登場，捷運R21都會公園站旁楠梓82期重劃區，將邁入開發率81%成熟期的價值起飛階段。 圖／遠雄蘴靚 提供

82期屬「口袋型重劃區」，街廓單純、外車流量低，兼具寧靜居住氛圍與交通便利性。目前開發率約64%，隨著位於惠正街、惠勇街口的「遠雄蘴靚」進場，開發率將推升到81%，邁入價值成熟期的起飛段。「遠雄蘴靚」導入FGN（Farglory Next）永續概念與被動式節能設計，透過遮陽與自然導風規劃，打造建築的節能與宜居價值。初期來客以40歲上下楠梓在地客為主，包括科技業、製造業、軍公教與自營商等族群，也吸引部分高資產客將股市獲利轉向具產業與交通支撐的房市指標案。

【遠雄蘴靚】楠梓捷運R21站旁

預約專線：0800-502-555

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