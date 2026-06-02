國家公園管理拚升級 內政部邀歐亞專家分享治理經驗

內政部2日首度舉辦以國家公園「經營管理效能」為主題的國際研討會，邀請歐亞8國、9位專家來台交流。內政部長劉世芳表示，全球保育趨勢已從追求保護區面積擴張，轉向重視管理品質與治理成效，台灣自2020年起建立國家公園經營管理效能評量制度，此次研討會也是台灣保育工作與國際接軌的重要里程碑。

內政部指出，根據《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》，各國除了朝2030年前達成30%陸域及海域受保護目標努力外，也愈來愈重視保護區的治理與管理品質。

其中，國際自然保護聯盟（IUCN）推動的「經營管理效能評量」（MEE），已成為全球檢視保護區治理成效的重要工具，並與IUCN綠色名錄等國際認證制度接軌。

內政部表示，台灣自1972年《國家公園法》施行以來，已設立9座國家公園及1座國家自然公園，涵蓋高山、森林、濕地、海岸及海洋等多元生態系，保護面積超過75萬公頃。然而，在氣候變遷加劇及生物多樣性流失的挑戰下，單純擴大保護區範圍已不足以因應，如何提升管理效能，成為當前國際保育的重要課題。

內政部指出，國家公園署自2020年由雪霸國家公園完成國內首座大型保護區效能評量後，5年來已陸續完成陽明山、玉山、太魯閣國家公園及壽山國家自然公園評量作業，並持續推動台江、墾丁、海洋及金門等國家公園建立評量制度。透過評量機制，不僅有助於掌握資源現況與威脅壓力，也能凝聚管理共識，強化與地方居民及相關利害關係人的溝通。

國家公園署表示，此次研討會是首次以經營管理效能為主題舉辦的國際交流活動，邀請德國、法國、捷克、日本、韓國、越南、馬來西亞及菲律賓等國專家學者，分享保護區效能評量制度、生物多樣性監測、多元利害關係人參與及氣候變遷調適等經驗。