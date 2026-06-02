檢視保護區管理成效 劉世芳：5座國家公園2027年前拚完成效能評量

內政部今舉辦2026國家公園經營管理與效能國際研討會。內政部長劉世芳致詞，全球氣候變遷加劇、生物多樣性快速流失，單靠設立保護區已不足回應挑戰，盼透過國際自然保護聯盟（IUCN）推動的經營管理效能評量（MEE）、綠色名錄（Green List），提高台灣國家公園能見度。

國家公園署長王成機說，目前還有5處國家公園，包括台江、墾丁、東沙、澎湖南方四島及金門等國家公園，還沒有用MEE做經營評量，這兩年將陸續完成。

「國家公園法」自民國61年公布施行後，已設立9座國家公園，及1座國家自然公園，涵蓋高山、森林、濕地、海岸及海洋等多樣生態系，總保護面積超過75萬公頃。國家公園署自2020年起，先完成雪霸國家公園效能評量後，5年期間陸續完成陽明山、玉山、太魯閣國家公園，及壽山國家自然公園保護區效能評量，內政部今首次以此為主題，舉辦國際研討會，邀請歐亞9位專家來台交流。

國際自然保護聯盟（IUCN）長期推動經營管理效能評量（MEE）是檢視保護區治理品質的重要工具，與IUCN綠色名錄（Green List）不同在於綠色名錄是全球通用的標準，著重在經營管理的保育成果展現，持續每5年定期追蹤，綠色名錄強調發現問題、解決問題之間的反思，促使保護區管理效益不斷精進。