聽新聞
0:00 / 0:00

新書發表 高希均回憶錄盼和平幸福

聯合報／ 記者林海／台北報導
遠見．天下文化事業群創辦人高希均（右四）昨天舉行回憶錄新書發表與慶生會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影
遠見．天下文化事業群創辦人高希均（右四）昨天舉行回憶錄新書發表與慶生會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影

遠見．天下文化事業群創辦人高希均新書《 高希均回憶錄｜從「天下哪有白吃的午餐」到「和平幸福」》，昨天舉行發表會。高希均致詞時以「化敵為友，全民無憂」、「兩岸交流，天長地久」、「兩岸一家親，兩岸一起興」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」四句話，希望他這一生中最熟悉的三個地方，台灣、大陸、美國彼此可以和平共處。

高希均這本回憶錄，詳述他留美後回台推動社會進步的軌跡，發表會有多位高希均政商界名人好友到場，包括台達電創辦人鄭崇華、行政院前院長劉兆玄、國民黨前主席朱立倫、監察院前院長王建煊、台中市前市長胡志強、台北市前市長郝龍斌、國發會前主委林祖嘉、陳美伶及衛生署前署長楊志良，台北市長蔣萬安也以錄影方式道賀。

從戰爭的大陸，到了相對貧窮的台灣，再到開放的美國留學，高希均表示，當年勇敢申請到獎學金可赴美，但飛往美國的單程機票卻要兩萬四千元，時任少校的父親決定申請退休，拿到一萬八千元退休金，加上借貸、標會才湊足錢，但只夠買單程機票，家人送行時彷彿「生離死別」，此生可能無法再見。談及這段過往，高希均一度哽咽。

高希均在一九九八年結束在美國卅四年的教職生涯回台，台大前校長孫震透露，當時高希均將房子與退休金都捐給學校，裸退回到台灣。而家無餘財、手無寸鐵，滿腹詩書的高希均，透過一支筆、一本書、一張桌子，建立遠見天下文化世界，可以說，「沒有高希均就沒有台灣現在的面貌」。

高希均也說，台灣有很多人才，彷彿充滿前景，但現實是很殘酷的，想像的台灣、未來的台灣，有很多辛苦的面向，台灣要走向一流的國家還有很長的路要走，但只要開始就有希望。高希均認為，政府預算有限，因此資源要更有效利用，雖然他的父親是軍人，也感激政府對軍人的照顧，但他呼籲政府要「花最少錢在軍事上，轉而將資源投注在教育上」。

聯合報前社長張作錦與高希均有五十年交情，兩人之間的關係有如「君子之交也可以甜如蜜」，張作錦昨因故無法到場，改由聯合報副董事長黃年代為宣讀致詞。黃年提到，張作錦一九七七年有緣因邀稿認識高希均，當時高希均寫了很多引領社會風潮的文章，其中包括轟動一時的「天下哪有白吃的午餐」，這篇文章至今不斷有人提到，聯合報與有榮焉，也感謝高希均留下文壇佳話。

信義房屋創辦人周俊吉致詞時說，當年是受到高希均文章的啟發，才開始有對社會盡責的想法，而高希均書上很多觀念也可以應用在企業經營上，例如要有溫暖的心、冷靜的腦，讀一流書、作一流人，建一流社會。

監察院前院長王建煊表示，台灣幾十年的發展，經濟方面有孫運璿、李國鼎，科技則有張忠謀，而出版界就是高希均，高希均對台灣的貢獻是扎根。

慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿說，大家對高希均的定義是經濟、教育學家、出版者、思想傳播者，但可再加一個「英雄」稱號。

高希均 劉兆玄 鄭崇華

延伸閱讀

高希均90歲回望 寫下回憶錄期許兩岸和平

【文化筆記】張作錦／高希均，沒有「白吃」台灣的「午餐」

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

鄭麗文今晚啟程訪美 華府將會見國務院、國防部官員

相關新聞

新書發表 高希均回憶錄盼和平幸福

遠見．天下文化事業群創辦人高希均新書《 高希均回憶錄｜從「天下哪有白吃的午餐」到「和平幸福」》，昨天舉行發表會。高希均致詞時以「化敵為友，全民無憂」、「兩岸交流，天長地久」、「兩岸一家親，兩岸一起興」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」四句話，希望他這一生中最熟悉的三個地方，台灣、大陸、美國彼此可以和平共處。

歷史上的今天／安倍晉三外公 日相岸信介1957年訪台

1957年6月2日，日本總理大臣兼外相岸信介偕內閣官房副長官北澤直吉，外務省政務次官井上清一，參、眾兩院議員暨隨行記者一行32人，當晚11時10分自曼谷乘專機抵華作兩天訪問，此為自中華民國與日本復交以來，日本首相首次來華訪問，此位日本的行政首長在華的兩天訪問中，將與我政府就增強兩國合作及其他有關兩國間之重要問題舉行正式會談。

高希均九十歲回憶錄新書發表 慶生祈願「和平幸福」

遠見、天下文化事業群創辦人高希均今天舉行回憶錄新書發表會，這是高希均首度親筆撰述的九十年人生紀實《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，會後更為高希均慶生，送上九十歲生日蛋糕，其上寫著核心信念「和平幸福」，希望台灣、大陸、美國都能彼此和平發展。

從借書到追夢　中信以「閱讀MVP」與「愛傳球」創造公益新可能

一本書，讓家庭坐在同一張桌前；一顆籃球，讓少年願意回到校園。當企業願意把專業、品牌與資源，投注在公益，善意即是一種能夠世代傳遞的力量。 中國信託商業銀行以「閱讀MVP」與「愛傳球」專案，為許多家庭及教育創造了改變契機，榮獲2026年第三屆聯經人文企業獎「教育提升卓越獎暨創新特別獎」與「社會關懷傑出獎」。這些獎項背後，不只是漂亮的數字，而是一個又一個被點亮的家庭故事。 讓閱讀與運動產生加乘效果 閱讀是國家競爭力的基礎，那麼企業可以扮演什麼角色？2014年教育部整合各界閱讀資源，中信銀行注意到美國職棒亞特蘭大勇士隊與喬治亞公共圖書館合作的「Home Run Reader」模式——借書就能換球票。這個靈感在2016年落地臺灣，中信攜手國立公共資訊圖書館，推出「閱讀全壘打」，也就是今日「閱讀MVP」的前身。 最初的設計很單純：借閱書籍、寫閱讀心得、填寫問卷，就能兌換中信兄弟球票。但中信團隊心裡清楚，這不該只是「送票活動」。專案團隊回憶，「我們希望閱讀與運動的精神能產生加乘效果。」 十年來，串聯全臺上百間公共圖書館與大學圖書館，整合集團資源，「閱讀MVP」每年發出超過一萬張球票，

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在新竹市政府教育處指導下舉辦的第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，5/30於新竹市曙光女中大禮堂舉行竹苗區賽頒獎典禮。新竹市長高虹安、新竹市政府教育處處長林立生皆特別親臨現場，與主辦單位共同嘉勉竹苗地區展現卓越寫作能力及誠實品格的優秀學子。 永慶誠實徵文比賽自2023年於雙北市開辦以來，規模逐年擴大，今年第四屆首度將新竹市、新竹縣與苗栗縣納入徵件範圍，首年舉辦即展現強大號召力，竹苗區賽共吸引86所學校熱烈響應，計有高達1,177件作品投稿。而本屆全台總徵件數更多達11,287件、共775所學校參與，四年來全台累計投稿量也已突破3萬件，「誠實」的價值正在各地發芽。 高虹安市長出席頒獎典禮時表示，感謝永慶房產集團與永慶慈善基金會深耕校園品格教育。市長指出，「誠實寫作」不僅引導學生從生活、校園與社會中思辨誠實的價值，更啟動了孩子與家庭間的良性互動。即便在當今 AI 與數位工具發達的時代，透過徵文創作仍是孩子鍛鍊多元思維、展現獨特風格的珍貴舞台，市府期盼未來能有更多民間力量投入，公私協力為孩子打造發揮才華的空間。 永慶慈善基金會趙怡董事

黃仁勳GTC演講喊回家真好 指「有用的AI」已來臨

•全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。