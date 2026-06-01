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高希均九十歲回憶錄新書發表 慶生祈願「和平幸福」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
遠見、天下文化事業群創辦人高希均（右四）今天舉行回憶錄新書發表與慶生會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影
遠見、天下文化事業群創辦人高希均（右四）今天舉行回憶錄新書發表與慶生會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影

遠見、天下文化事業群創辦人高希均今天舉行回憶錄新書發表會，這是高希均首度親筆撰述的九十年人生紀實《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，會後更為高希均慶生，送上九十歲生日蛋糕，其上寫著核心信念「和平幸福」，希望台灣、大陸、美國都能彼此和平發展。

新書發表會冠蓋雲集，包括聯合報副董事長黃年、聯合報社長游美月、台大前校長孫震、台達電創辦人鄭崇華、信義房屋創辦人周俊吉、實踐大學董事長謝孟雄、監察院前院長王建煊、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿、佛光山文化院院長依空法師、台中市台市長胡志強、台北市前市長郝龍斌等均到場祝賀，盛讚回憶錄回顧了半世紀來的心路歷程，傳達書中所寫「經濟發展帶來財富，比財富更重要的是幸福，比幸福更重要的是和平」的核心信念。

高希均在會中說明早期代表性名言「天下哪有白吃午餐」，強調的是代價遲早要付，倡導不要走捷徑及靠自己爭氣的社會價值觀，同時回顧一生的跨度從童年經歷戰亂流離、到台灣及美國創業及讀書，成就學術與出版事業，靠的就是核心信念「和平幸福」。

遠見、天下文化事業群創辦人高希均（左）今天舉行回憶錄新書發表會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影
遠見、天下文化事業群創辦人高希均（左）今天舉行回憶錄新書發表會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。記者潘俊宏／攝影

遠見、天下文化事業群創辦人高希均（中）今天舉行回憶錄新書發表會，聯合報社長游美月（左起）、聯合報副董事長黃年、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿、遠見天下事業群發行人王力行、實踐大學董事長謝孟雄、台達電創辦人鄭崇華、台大前校長孫震、信義房屋創辦人周俊吉、佛光山文化院院長依空法師、監察院前院長王建煊等到場祝賀。記者潘俊宏／攝影
遠見、天下文化事業群創辦人高希均（中）今天舉行回憶錄新書發表會，聯合報社長游美月（左起）、聯合報副董事長黃年、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿、遠見天下事業群發行人王力行、實踐大學董事長謝孟雄、台達電創辦人鄭崇華、台大前校長孫震、信義房屋創辦人周俊吉、佛光山文化院院長依空法師、監察院前院長王建煊等到場祝賀。記者潘俊宏／攝影

高希均 王建煊 孫震

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