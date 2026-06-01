辦防汛研討會 廉政署：協助機關強化風險預警機制

為因應極端氣候及「先抗旱、後防汛」挑戰，廉政署長謝名冠今天主持強化防汛防災整備研討會，要求政風人員協助機關從風險預警建立「平時預防、災時協力、事後檢討改善」機制。

廉政署發布新聞稿表示，因應極端氣候及今年「先抗旱、後防汛」挑戰，今天辦理「115年政風機構協助機關強化防汛防災整備研討會」，由廉政署長謝名冠主持，邀集各政風機構主管及人員交流防汛防災整備經驗，期提升政府災前預防與災時應變效能。

謝名冠表示，防救災工作不能只靠災後補救，必須把準備工作往前做，及早看見風險、及早處理問題；政風機構並非取代業務單位進行工程、採購或防災專業判斷，而是在既有職掌內，從廉政風險預警、機關安全維護角度，協助機關檢視流程、提醒風險、補強內控，讓整備工作更周延、更到位。

在防汛整備部分，廉政署將引導各政風機構在既有職掌範圍內，協助機關檢視抽水機、防汛物資及搶修設備等整備情形，並針對緊急採購、開口契約、災修工程及履約管理等環節，適時提醒程序合規與執行風險，協助機關強化平時整備、災時調度及廉政風險預警功能。

謝名冠強調，防汛防災是政府團隊共同面對的任務，政風機構將持續從風險預警及安全維護角度，協助建立「平時預防、災時協力、事後檢討改善」機制，提升整體防災韌性。