李南陽登斯洛伐克雜誌 分享台灣智慧城市發展

斯洛伐克智慧城市聯盟（Smart Cities Klub）所發行的雜誌「快樂智慧城市」，5月號以「台灣：一個充滿魅力、鼓舞人心的國度」為題，刊載專訪駐斯洛伐克代表李南陽的報導，說明台灣在人才培育與科技發展經驗，及台灣與斯洛伐克未來深化合作願景。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽於專訪中分享其赴美求學後選擇返台服務的心路歷程，指出台灣科技與經濟轉型的重要基礎，源自許多海外台灣人才返國投入產業及各項領域。

李南陽表示，台灣在半導體、資通訊及創新產業的成功，與人才培育、產官學合作及完整產業聚落息息相關。

李南陽強調，台灣持續透過國際合作，與理念相近夥伴共同推動創新、韌性供應鏈及永續發展。如與斯洛伐克近年在半導體、科技、教育與人才培育等領域交流頻繁，包括協助斯洛伐克學研機構建置半導體實驗室，及推動技術合作，展現雙方在高科技產業合作上的高度互補性。

李南陽表示，台灣希望成為「可信賴的民主及科技夥伴」，並與斯洛伐克及中東歐國家深化合作，共同推動開放、互信與繁榮。

智慧城市聯盟今年也與駐斯洛伐克代表處共同洽邀斯洛伐克地方城市代表共12人，於3月18日至22日赴台參加智慧城市展。

新聞稿指出，訪團在台期間，除參觀展覽與智慧城市應用展示外，亦與台灣相關企業與機構交流，深入了解台灣在智慧城市領域的最新發展成果。此行為未來在智慧治理、綠色轉型、產業合作、人才交流及城市數位化等領域發掘更多合作機會。

智慧城市聯盟長期串聯地方政府、企業、學研機構與新創社群，協助斯洛伐克城市推動綠色能源、智慧基礎建設及創新產業合作等議題，在斯洛伐克智慧城市發展領域扮演重要推手角色。