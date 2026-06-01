台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

輝達執行長黃仁勳今天上午在北流舉辦NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講，北市長蔣萬安受邀出席，蔣萬安下午赴議會總質詢受訪表示，今很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹的很多AI未來發展，非常具有前瞻性，蔣也提到，台北101大樓晚間將點燈，慶祝輝達海外總部落腳台北。

蔣萬安今天下午受訪表示，他今天很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹到很多AI未來發展，非常有前瞻性，包括AI機器人、具體與微軟合作的項目等，當然黃也強調未來AI機器人的發展，及他也提出非常多見解，未來不管AI運用在各個領域，以及融入日常生活，台北市目前規畫持續建構AI智慧城市，會持續努力，

媒體問及今天台北一零一將點燈？蔣說，對，最主要也是因為今天GTC大會在台北舉辦，同時也歡迎輝達海外總部正式落腳台北，所以晚上會在台北一零一點燈，慶祝這樣的活動，及未來海外總部的落成。