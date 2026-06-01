快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日前NVIDIA台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）與NVIDIA執行長黃仁勳（左）互動。圖／聯合報系資料照
日前NVIDIA台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）與NVIDIA執行長黃仁勳（左）互動。圖／聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳今天上午在北流舉辦NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講，北市長蔣萬安受邀出席，蔣萬安下午赴議會總質詢受訪表示，今很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹的很多AI未來發展，非常具有前瞻性，蔣也提到，台北101大樓晚間將點燈，慶祝輝達海外總部落腳台北。

蔣萬安今天下午受訪表示，他今天很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹到很多AI未來發展，非常有前瞻性，包括AI機器人、具體與微軟合作的項目等，當然黃也強調未來AI機器人的發展，及他也提出非常多見解，未來不管AI運用在各個領域，以及融入日常生活，台北市目前規畫持續建構AI智慧城市，會持續努力，

媒體問及今天台北一零一將點燈？蔣說，對，最主要也是因為今天GTC大會在台北舉辦，同時也歡迎輝達海外總部正式落腳台北，所以晚上會在台北一零一點燈，慶祝這樣的活動，及未來海外總部的落成。

台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。引用UDN直播
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。引用UDN直播

黃仁勳 蔣萬安 輝達 台北101

延伸閱讀

不只落腳北市...蔣萬安宣布：輝達與北市合作AI優化文湖線

蔣萬安：打造AI驅動智慧城市 先攜手輝達優化北捷

黃仁勳GTC Taipei開講 磚窯、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳入列AI供應鏈背板

黃仁勳將訪韓 會見夥伴

相關新聞

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

輝達執行長黃仁勳今天上午在北流舉辦NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講，北市長蔣萬安受邀出席，蔣萬安下午赴議會總質詢受訪表示，今很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹的很多AI未來發展，非常具有前瞻性，蔣也提到，台北101大樓晚間將點燈，慶祝輝達海外總部落腳台北。

從借書到追夢　中信以「閱讀MVP」與「愛傳球」創造公益新可能

一本書，讓家庭坐在同一張桌前；一顆籃球，讓少年願意回到校園。當企業願意把專業、品牌與資源，投注在公益，善意即是一種能夠世代傳遞的力量。 中國信託商業銀行以「閱讀MVP」與「愛傳球」專案，為許多家庭及教育創造了改變契機，榮獲2026年第三屆聯經人文企業獎「教育提升卓越獎暨創新特別獎」與「社會關懷傑出獎」。這些獎項背後，不只是漂亮的數字，而是一個又一個被點亮的家庭故事。 讓閱讀與運動產生加乘效果 閱讀是國家競爭力的基礎，那麼企業可以扮演什麼角色？2014年教育部整合各界閱讀資源，中信銀行注意到美國職棒亞特蘭大勇士隊與喬治亞公共圖書館合作的「Home Run Reader」模式——借書就能換球票。這個靈感在2016年落地臺灣，中信攜手國立公共資訊圖書館，推出「閱讀全壘打」，也就是今日「閱讀MVP」的前身。 最初的設計很單純：借閱書籍、寫閱讀心得、填寫問卷，就能兌換中信兄弟球票。但中信團隊心裡清楚，這不該只是「送票活動」。專案團隊回憶，「我們希望閱讀與運動的精神能產生加乘效果。」 十年來，串聯全臺上百間公共圖書館與大學圖書館，整合集團資源，「閱讀MVP」每年發出超過一萬張球票，

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在新竹市政府教育處指導下舉辦的第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，5/30於新竹市曙光女中大禮堂舉行竹苗區賽頒獎典禮。新竹市長高虹安、新竹市政府教育處處長林立生皆特別親臨現場，與主辦單位共同嘉勉竹苗地區展現卓越寫作能力及誠實品格的優秀學子。 永慶誠實徵文比賽自2023年於雙北市開辦以來，規模逐年擴大，今年第四屆首度將新竹市、新竹縣與苗栗縣納入徵件範圍，首年舉辦即展現強大號召力，竹苗區賽共吸引86所學校熱烈響應，計有高達1,177件作品投稿。而本屆全台總徵件數更多達11,287件、共775所學校參與，四年來全台累計投稿量也已突破3萬件，「誠實」的價值正在各地發芽。 高虹安市長出席頒獎典禮時表示，感謝永慶房產集團與永慶慈善基金會深耕校園品格教育。市長指出，「誠實寫作」不僅引導學生從生活、校園與社會中思辨誠實的價值，更啟動了孩子與家庭間的良性互動。即便在當今 AI 與數位工具發達的時代，透過徵文創作仍是孩子鍛鍊多元思維、展現獨特風格的珍貴舞台，市府期盼未來能有更多民間力量投入，公私協力為孩子打造發揮才華的空間。 永慶慈善基金會趙怡董事

黃仁勳GTC演講喊回家真好 指「有用的AI」已來臨

•全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業。

圖解台灣碳費 遠低於國際平均 近9成大戶還享優惠

我國進入排碳有價時代，碳費制度去年上路，今年收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業，共有465廠，其中64廠申請適用優惠費率A的每噸50元、338廠申請適用優惠費率B的每噸100元。

歷史上的今天／1957年《十二金釵》上演 首齣全女話劇

1957年6月1日，當代戲劇藝術社的新劇《十二金釵》在新世界戲院上演，這是由趙之誠新近脫稿的三幕四場倫理悲喜劇《十二金釵》，該劇是以香港為背景，描寫香港社會中之女性群像，出場人物有洋場貴婦，私生女，前輩影星，老處女，母夜叉，舞女，歌星，交際花，女數員，阻街女郎，棄婦等，全劇無一男角，為中國話劇有史以來第一齣全部由女演員參加演出之話劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。