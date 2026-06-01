從借書到追夢　中信以「閱讀MVP」與「愛傳球」創造公益新可能

一本書，讓家庭坐在同一張桌前；一顆籃球，讓少年願意回到校園。當企業願意把專業、品牌與資源，投注在公益，善意即是一種能夠世代傳遞的力量。

中國信託商業銀行以「閱讀MVP」與「愛傳球」專案，為許多家庭及教育創造了改變契機，榮獲2026年第三屆聯經人文企業獎「教育提升卓越獎暨創新特別獎」與「社會關懷傑出獎」。這些獎項背後，不只是漂亮的數字，而是一個又一個被點亮的家庭故事。

讓閱讀與運動產生加乘效果

閱讀是國家競爭力的基礎，那麼企業可以扮演什麼角色？2014年教育部整合各界閱讀資源，中信銀行注意到美國職棒亞特蘭大勇士隊與喬治亞公共圖書館合作的「Home Run Reader」模式——借書就能換球票。這個靈感在2016年落地臺灣，中信攜手國立公共資訊圖書館，推出「閱讀全壘打」，也就是今日「閱讀MVP」的前身。

最初的設計很單純：借閱書籍、寫閱讀心得、填寫問卷，就能兌換中信兄弟球票。但中信團隊心裡清楚，這不該只是「送票活動」。專案團隊回憶，「我們希望閱讀與運動的精神能產生加乘效果。」

十年來，串聯全臺上百間公共圖書館與大學圖書館，整合集團資源，「閱讀MVP」每年發出超過一萬張球票，這背後不僅有超過上萬份來自讀者問卷的支持，更在2022年進行社會投資報酬率（SROI）分析中顯示，每投入1元可創造8.99元社會效益，評估顯示參加活動有助民眾增進家人感情、紓解壓力及增加博雅素養，也提升了公共圖書館資源使用率。

球迷變書迷，書迷變球迷

團隊從這些數據發現，民眾不僅僅是拿著一張球票走進球場，有家長只愛看棒球，卻從不進圖書館，但為了陪孩子借書，第一次辦了借書證；或是第一次全家一起進球場看比賽；不論是閱讀或看比賽，小朋友玩手機的時間都變少了，團隊對於能為這麼多家庭創造許多「第一次」共讀、觀賽經驗，這是專案成員始料未及，也格外感到特別有意義。

也有學生分享，他從未進過球場，卻因借書換票踏入球場，感受到兩隊競逐、萬人吶喊的震撼，「那一刻我突然理解什麼是團隊精神。」

閱讀未必立即改變成績，但它打開了思考的門。他們也曾擔心，會不會有人借書只為換球票卻沒認真閱讀？但一位圖書館館員的回答，更讓他們堅信持續下去，「只要他願意走進圖書館，願意思考今天要借什麼書？那就是進步。」

更有許多家長回饋，孩子為了換票主動閱讀，甚至願意手寫心得。有些小學生甚至用畫圖取代文字，高中生則一年比一年寫得更成熟。團隊並不苛求文筆，而是珍惜那份願意「寫下來」的心。

閱讀結合理財、產業講座

十年來，「閱讀MVP」不斷優化，豐富活動內容。像是針對親子族群，舉辦親子理財講座，結合理財教育與互動遊戲，讓閱讀不只停留在書本，而是化為對金錢、對生活的理解。

「親子理財講座」結合中信銀行本業與遊戲，分享金融專業知識，幫助家長孩童建立金錢觀。照片/中國信託商業銀行提供

團隊從數據也發現：16至22歲族群參與率最低。於是，中信開始走入大學校園，從大學生關心的就業問題出發，結合集團內電競選手舉辦產業講座，分享電競產業樣貌。

「閱讀MVP」就像一個活性界面劑，把原本分散的兩群人——運動迷與閱讀者——交織在一起。球迷開始習慣走進圖書館，書迷第一次踏進球場，這正是企業以平臺之力，希望達成的加乘效果。

走進高風險青少年的世界

如果說「閱讀MVP」是為多數家庭創造改變，那麼「愛傳球」則是走向社會最脆弱的一群。

2015年中國信託反毒教育基金會成立，十多年來，基金會希望以「預防教育」及「降低再犯」兩個面向達到反毒目的。2021年新北中信特攻籃球隊成立，亦以反毒為球隊核心理念。而這兩股力量，在2022年交會成「愛傳球」專案。

團隊透過交叉分析司法與警政數據，發現中輟學生染毒風險顯著較高，於是鎖定全臺11所慈輝學校／班的學生，他們多半來自家庭功能薄弱的孩子，因此，由學校取代部分家庭功能，平日住校、假日才返家。

「愛傳球」專案就曾遇到一位孩子曠課逾百堂，學業成就低落，週日母親送他去車站搭校車，他卻躲起來，再偷偷騎Ubike回家，甚至藏在箱子裡躲避家人。

於是，老師邀請他加入籃球社，教練藉由舉辦各種大小比賽，設計集點卡機制，鼓勵學生透過努力練球，只要贏了就能集點兌換獎品。對孩子而言，獎品及獎狀是種肯定，一枚「愛傳球」獎狀，成為他們青春裡最驕傲的記憶，更是建立自信與成就感的基礎。

漸漸地，發現孩子有了改變。從一開始不想上學，到期待每週一的籃球社練習，每週準時返校，曠課節數下降，也開始穩定地練球、上學。籃球場給了他在課堂上得不到的成功經驗。

開拓人生新體驗 勇於追夢

在各校聯合籃球交流比賽中，中信還曾邀請轉播過一千多場NBA賽事的體育主播到現場即時播報，當他用轉播NBA的語氣喊出孩子的名字時，老師形容那是「他們人生的高光時刻」。

在校際聯合籃球交流賽，中信還曾邀請轉播NBA賽事的體育主播做即時播報，球員們皆期待在場上有良好表現。照片/中國信託商業銀行提供

中信團隊甚至帶著小球員走進大巨蛋看比賽，對許多家庭來說，那是父母一輩子未曾帶孩子體驗的場景。一名在工地工作的母親，平日鮮少與孩子交流。那晚，不太知道跟媽媽聊什麼的青少年，卻是興奮地急著和媽媽分享心情，還一直表演跳球動作，不斷問「帥不帥？」。

對「愛傳球」團隊而言，中信不只是協助這些學校成立籃球社團、提供球衣、經費、安排專業教練等，而是讓孩子留在校園的時間變長，減少中輟的機會，也大幅減少接觸毒品的機率；同時藉由籃球，開拓他們人生新視界，讓他們有了目標、勇於追夢。

甚至，籃球也成為他們升學的強烈動機，為了考上一所有籃球隊的學校，他們願意在學業成績付出努力。

團隊也媒合中信特攻籃球隊球員到學校陪孩子們打球，並分享職籃選手們的心路歷程與養成，從2022年至今，中信特攻球員已有92人次球員響應。籃球社小球員從一開始只認識 NBA 球員，現在假日關注臺灣職籃比賽，將球員們視為偶像，有時職業球員的一句話，勝過老師家長的苦口婆心。透過幫孩子創造一個學習目標，期許對他們未來產生潛移默化的影響。

「閱讀MVP」用十年推廣閱讀；「愛傳球」花三年時間，讓籃球成為反毒的護城河；中信展現的不只是集團資源整合能力，更是長期陪伴的決心。