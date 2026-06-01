高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並在新竹市政府教育處指導下舉辦的第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，5/30於新竹市曙光女中大禮堂舉行竹苗區賽頒獎典禮。新竹市長高虹安、新竹市政府教育處處長林立生皆特別親臨現場，與主辦單位共同嘉勉竹苗地區展現卓越寫作能力及誠實品格的優秀學子。

第四屆「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」竹苗區賽頒獎典禮於新竹市曙光女中舉行，吸引眾多師生與家長參與，共同見證誠實品格教育在竹苗地區扎根。 圖／永慶慈善基金會 提供

永慶誠實徵文比賽自2023年於雙北市開辦以來，規模逐年擴大，今年第四屆首度將新竹市、新竹縣與苗栗縣納入徵件範圍，首年舉辦即展現強大號召力，竹苗區賽共吸引86所學校熱烈響應，計有高達1,177件作品投稿。而本屆全台總徵件數更多達11,287件、共775所學校參與，四年來全台累計投稿量也已突破3萬件，「誠實」的價值正在各地發芽。

新竹市長高虹安（左）出席永慶誠實徵文比賽竹苗區賽頒獎典禮，肯定永慶慈善基金會與各界攜手推動品格教育，鼓勵孩子透過寫作展現誠實價值。 圖／永慶慈善基金會 提供

高虹安市長出席頒獎典禮時表示，感謝永慶房產集團與永慶慈善基金會深耕校園品格教育。市長指出，「誠實寫作」不僅引導學生從生活、校園與社會中思辨誠實的價值，更啟動了孩子與家庭間的良性互動。即便在當今 AI 與數位工具發達的時代，透過徵文創作仍是孩子鍛鍊多元思維、展現獨特風格的珍貴舞台，市府期盼未來能有更多民間力量投入，公私協力為孩子打造發揮才華的空間。

永慶慈善基金會趙怡董事長則分享，「誠實」是永慶房產集團從創立第一天起就堅持的核心價值，近年積極舉辦全台防詐講座，並持續推動「誠實寫作」運動，期盼引導成長階段的孩子體認誠實的高貴品德。趙怡強調，「誠實」是民主法治與社會發展的基石，希望透過寫作讓孩子在進入複雜的社會前，先經歷一段心靈淨化的過程，藉由產官學媒攜手合作，讓誠實在台灣校園向下扎根。

竹苗區賽得獎學生以真摯文字與深刻反思展現誠實精神，獲評審高度肯定。 圖／永慶慈善基金會 提供

竹苗區得獎名單揭曉 評審盛讚文筆富含真摯情感

今年國小中年級組題目是「我心目中的誠實小英雄」，竹苗區賽獲得國小中年級組第一名的是苗栗縣建國國小的劉宥槿，他描寫班上同學勇於承認錯誤，以平實的敘事側寫出誠實者如英雄般的帥氣姿態，文筆華麗並富有層次，贏得評審青睞。

國小高年級題目則是「那一刻，我選擇誠實」，新竹縣六家國小蕭語辰未刻意引用名言佳句，反而以富有生命力的文字與濃郁的情感，敘寫自己打破花盆的真實生活經驗，成功拿下國小高年級組冠軍。國中組題目「誠實與信任」，第一名是新竹市內湖國中鄭芷宜，他以「誠實方能贏得他人信任」的因果關係闡釋，引他人事例說明題旨，敘自己經歷反躬自省，段段扣合誠實帶來信任的重要性，獲評審盛讚、實為佳作。

除了鼓勵學生，永慶慈善基金會深知學校是推動品格教育的核心陣地，特別設置「誠實教育獎學金」，感謝學校用心耕耘校園品格。新竹市曙光國小積極鼓勵學子參與，全校共投稿533件作品，是竹苗區投稿最多的學校，獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元；該校也因為獲獎人數最多，共計有39位同學獲獎，亦獲頒「誠實教育績優獎學金」5萬元，師生共同展現的誠實文教力深受肯定。另外，新竹市內湖國中、新竹縣成功國中也分別獲得4萬元及3萬元的「誠實教育績優獎學金」。

永慶慈善基金會頒發獎學金表揚積極推動品格教育的學校，肯定師生共同深耕誠實教育的努力與成果。 圖／永慶慈善基金會 提供

永慶加盟四品牌220店聯手深耕 讓誠實品德在在地扎根

永慶誠實徵文比賽由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產共同贊助。永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶表示，「誠實」是永慶房產集團最重要的服務理念，這不只是我們對自己的要求，也是對下一代的期許。今年我們推動誠實徵文比賽，不只是為了辦一場活動，更是抱持著「為孩子做一件事」的初心。品格教育無法等待，我們希望在孩子價值觀形成的關鍵期，用正確的觀念拉他們一把。也特別感謝新竹市政府教育處的指導，攜手共推品格教育扎根。

有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜分享，有巢氏房屋一直把「守護社區」當作自己的責任，自2023年開始持續贊助竹苗地區學校導護用具，築起交通安全網，做孩子的安全後盾；到今年我們全體動員、走進一所所校園推廣誠實徵文比賽，構築校園品格網，全方面守護孩子的身心，未來我們還會繼續做下去！

竹苗地區今年首度納入徵件範圍，便收穫破千件作品的熱烈響應，台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱開心地說，看到孩子們在作品中展現的真誠與反思，讓我們非常感動，也證明了新竹的孩子對於「誠實」有著強大的共鳴與追求。非常榮幸能參與其中，未來我們會持續發揮品牌影響力，讓誠實成為竹苗學子最引以為傲的競爭力。

第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/