高希均90歲回望 寫下回憶錄期許兩岸和平

他寫書、寫人、寫時論，卻是第一次寫下自己九十年的故事。遠見．天下文化事業群創辦人高希均今年九十歲，今日出版個人的回憶錄《高希均回憶錄─從「天下哪有白吃的午餐」到「和平幸福」》一書，他說：「寫完這本回憶錄，充滿了以前出書所從未有過的忐忑之心。」

為何出了一輩子的書，他卻在此時覺得忐忑？高希均在台灣倡導的「天下沒有白吃的午餐」，到近年來倡導「和平幸福」，兩大理念與他的人生及台灣發展軌跡密切相連。

高希均在這本書的前言裡回顧他個人一生，表示他是一介「書生」─為「書」而「生」。自己何其幸運，一生與書結緣。從中日抗戰烽火中誕生，在南港眷村長大，再到美國研究與執教近半世紀，最後回到台灣投入文化出版，變成一個東西方社會中既入世又出世的讀書人。

為什麼要在九十歲寫這本書？高希均說，他時常想起安息在汐止的父親。父親留給他的是五百多封家信，一再叮嚀我：「做一個教書人，就要好好地寫些書！」、「讀書人不能隨波逐流、沒有自己的判斷，要有明辨是非、擇善固執的勇氣。」

他自問：要把什麼重要的觀念留給下一代？答案是：深厚的經濟基礎、豐富的精神遺產、優美的自然環境、進步的現代社會；千思萬慮之後，最具體需要的是追求「和平幸福」。綜合一生的體驗，寫下這本書，就是對這個時代的交代與未竟的心願。

逃過南京大屠殺 終身反戰者

高希均出生於風雨如晦的一九三○年代。一九三六年（民國二十五年），他出生於南京的將軍巷。那時南京是中國首都，出生後的第二年，即爆發了中日戰爭。十二月，日軍占領了南京，數周內，一場人類歷史上最慘烈的浩劫—南京大屠殺。幸運的是，在日本軍隊占領南京的前三個月，因為父親的工作安排，高希均全家遷居蘇州，幸運躲過劫難。

「每當我想到自己與南京大屠殺『擦身而過』，除了感嘆生命的無常，也使我成為一個終身的『反戰者』與『和平倡議者』。」高希均說，沒有任何事情會比「和平」更重要。

高希均隨家人來台時身無長物，唯有對知識的渴望。書中最令人動容的，是「單程機票」的往事。

一九五九年，高希均父親決定提早退休、母親四處張羅，全家傾盡所有只為換得一張跨越太平洋的單程機票，廿三歲的高希均赴美求學，那不僅是負笈異鄉的憑證，更是一個家庭將所有希望託付給「教育」的象徵；一如他的深刻領悟：「讀書，就是自救之道」。

一張單程赴美機票 改變命運

高希均離開台灣，看見世界、開拓人生視野，回台後更抱持書生報國的心態，矢志推動社會進步。從一位買不起一張單程赴美機票的眷村子弟，躋身美國威斯康辛大學備受學生歡迎的「最佳教授」；從站著讀完公布欄上的報紙、回家向父親「口述新聞」的少年，成為台灣具有影響力的文化事業創辦人。然而，他的影響力遠不止於學術殿堂。

高希均傳播進步觀念的歷程，與聯合報結下不解之緣。一九七七年，他應當時聯合報總編輯張作錦之邀，連續七天在報上發表「當前經濟觀念」系列文章，第五篇就是廣為人知的「天下哪有白吃的午餐」，引起社會熱烈回響與討論。他點出在經濟領域中，一個明顯的例子是自己要「白吃午餐」，對他人「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」。 「白吃午餐」是他引用諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）的名言「天下哪有白吃的午餐」，對當時台灣社會瀰漫「市場要保護、物價要補貼」的貧窮心態，敲響警鐘。他驚覺到：一個社會不可能長期不勞而獲而進步。反之，愈少的人白吃午餐，社會也就愈容易進步。

另外一篇文章標題是「有什麼比貪汙更可怕？」文章裡，他提到資源誤用或浪費往往可能比貪汙更可怕，這對當時的社會也是嶄新的觀念。

一九八○年代，高希均在台灣創辦天下雜誌、遠見雜誌與「天下文化出版公司」，用知識的力量改變社會。一九八二年，他進一步提出「經濟人的腦、社會人的心」，主張追求效率的同時，更要重視公平與責任。這些觀念，至今仍具有穿透時代的力量。

不僅提筆為文，為接軌世界重要思潮，他先後邀請競爭力大師麥可．波特七位國際知名學者來台演講，為台灣社會帶來深遠的啟迪。

幸福財富的前提 先擁有和平

時至今日，台灣社會進步創造了財富，高希均體認到比財富更重要的是「幸福」；幸福的前提是必先要擁有「和平」，「和平」必須要有遠見的國家領導人來倡導及無數民眾的維護。

面對俄烏戰爭帶來的慘重傷亡及難民潮，以及今年美以伊軍事衝突，高希均更盼望多年來在兩岸關係上，大陸與台灣的相處必須改善：化敵為友，全民無憂。兩岸交流，天長地久。兩岸一家親，兩岸一起興。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

有感於兩岸關係趨於緊張，二○二四年，高希均出版了五本套書「打造台灣軟實力之島：開放、文明、進步、和平、學習」，刊出了近三百篇論述；此時此刻正在全力提倡「和平幸福」。

高希均一生筆耕不輟，傳播進步觀念，帶領天下文化出版逾五千種國內外思想巨擘經典著作。他用一生證明，閱讀能救一個人，觀念能改變一個國家。這條路上，從來沒有白吃的午餐，但有值得守護的和平幸福。

「作為一個在戰亂中出生的知識分子，對一國的經濟盛衰、對一個世代的教育發展、對一個社會的追求和平，我心嚮往之，我夢寐以求，我言所當言。心繫斯土，半世紀來未曾或忘。」

高希均說，人的一生何其短暫，大家能留下一些值得後人懷念的事，是值得努力的。希望自己這本回憶錄，能鼓舞每一位友人，成為更好的人。