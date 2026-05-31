聯合報 5月24日~30日一周大事

國內

25日：高鐵號誌訊號異常引發近年來最嚴重延誤，許多民眾延誤數小時，估有廿四萬人受影響。

27日：賴清德總統宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，估有二七七○萬人次受惠。

29日：主計總處發布最新預測，上調今年經濟成長率可望達百分之九點六四，創二○一○年以來、近十六年新高。

國外

25日：天主教宗良十四世發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉。

28日：菲律賓總統馬可仕和東道主日本首相高市早苗舉行峰會。高市在會後共同記者會中說，日菲關係將升級至「全面戰略夥伴關係」。

30日：澳洲國防部長馬勒斯在二○二六年亞洲防務峰會「香格里拉對話」示警，波羅的海與台灣海峽海纜頻傳受損，凸顯這些關鍵設施正面臨風險。