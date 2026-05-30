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享特權？知名主廚教授豪車載友人進玉山登山口挨轟 本人發聲道歉

聯合報／ 記者黃于凡唐秀麗／連線即時報導

玉山國家公園昨天有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，疑似帶頭的葉姓男子自稱認識阿里山派出所長劉光浩，保七總隊塔塔加小隊值班警員即換證放行。網友起底葉男身分，發現他是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長。葉男今接受本報記者訪問表示，一切都是誤會，造成社會觀感不佳，深感歉意。

據了解，葉男昨與友人出遊，欲前往玉山登山口，開車進入哨崗，告知自己認識阿里山派出所長，希望對方給個方便放行，保七總隊塔塔加小隊未經查證，即換證放行，一行人共四輛車直駛玉山登山口，引發在場民眾不滿花150元搭接駁車，卻有人開豪車享特權。

葉國献平時為人豪爽、客氣，他表示，昨天是他負責接待國際社團馬來西亞友人到塔塔加登山遊玩，他們一行人原本是要開往右轉去鹿林山莊，結果走錯路左轉誤入登山口，車子一定要往前走才有迴轉空間，造成社會大眾誤會，社會觀感不佳，深感抱歉。

阿里山所長劉光浩澄清，雖然他與葉男認識，但葉男未曾告知要開車至玉山登山口，且塔塔加小隊值班同仁也不曾向他查證，直到事後才接獲葉男來電，得知對方有前往塔塔加一事，他不曾對塔塔加值班同仁請託，因此必須嚴正澄清，絕無關說一事。

玉山登山口昨天出現4輛車，其中帶頭的葉男遭起底為知名主廚教授。記者黃于凡／翻攝
玉山登山口昨天出現4輛車，其中帶頭的葉男遭起底為知名主廚教授。記者黃于凡／翻攝

有網友踢爆需抽籤入山並管制車輛的玉山國家公園，竟有豪車進入管制區在登山口打卡觀光。圖／擷自Threads，網友eunice_0120
有網友踢爆需抽籤入山並管制車輛的玉山國家公園，竟有豪車進入管制區在登山口打卡觀光。圖／擷自Threads，網友eunice_0120

玉山登山口昨天出現4輛車，引發在場民眾不滿，控私家車走後門上山。記者黃于凡／翻攝
玉山登山口昨天出現4輛車，引發在場民眾不滿，控私家車走後門上山。記者黃于凡／翻攝

玉山國家公園

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