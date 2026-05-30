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政府保證用電無虞！黃仁勳「Maybe」說 盧秀燕這麼看
政府保證2030年前電力無虞，輝達執行長黃仁勳僅回應「Maybe（也許）」對此，台中市長盧秀燕上午說，產業要發展、人民要幸福宜居，不能有用電或者是能源的憂慮，我們現在的國家的確面臨這種的情形。如果過去錯誤，沒有關係，趕快改正、趕快轉彎、調整。
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天到台中市展開「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕全程陪同、導覽。盧秀秀受訪時做以上表示，並強調這是她和「徐縣長」共同關心的議題，因為我們都是產業城市，也是幸福宜居的城市。
盧秀燕說，產業要發展、人民要幸福宜居，不能有用電或者是能源的憂慮，我們現在的國家的確面臨這種的情形。產業覺得非常的緊張，因為他們老是擔心台灣能不能夠提供足夠的電力來發展，同樣民眾也是不曉得什麼時候要跳電、停電，小動物這麼多，所以也很憂心。
她說，也因此，我們要呼籲，我們產業要發展、國家經濟要好、人民要幸福宜居，用電不虞匱乏，國家的能源政策非常重要。如果過去錯誤，沒有關係，趕快改正、趕快轉彎、調整，一定要採取正確的能源發展方式，提供國家足夠的電力，讓產業好發展、人民不缺電，生活能夠宜居，非常重要。
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