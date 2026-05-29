「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

面對淨零轉型浪潮與國際供應鏈減碳趨勢，企業如何兼顧能源韌性與永續競爭力，已成為產業發展的重要課題。台中市政府經濟發展局辦理「特定工廠AI永續大師講座系列」第八場活動，將於6月4日下午2時在東海大學茂榜廳登場，以「AI永續管理與能源韌性」為主題，邀請台電公司前董事長、前經濟部常務次長黃重球，以及台達電永續長暨發言人周志宏擔任主講人，並由東海大學EMBA教授王鳳奎擔任與談人，透過專家分享與交流，協助特定工廠掌握低碳轉型契機與綠色商機。

▲「特定工廠大師講座」第八場登場 聚焦AI永續管理與能源韌性 助特定工廠掌握低碳轉型與綠色商機。 圖／東海大學提供

經發局表示，台中為全國重要製造業聚落，特定工廠多以金屬製品、機械設備及相關製造產業為主，用電需求與生產效率息息相關。面對全球減碳趨勢、供應鏈重組及ESG治理要求日益提高，企業除須重視節能減碳外，也應將能源管理、碳盤查及AI數據應用納入經營策略。若能及早建立碳管理能力，不僅有助提升供應鏈信任度，更能在永續轉型過程中開拓新的市場機會。

經發局指出，黃重球前董事長將以「低碳電力的發展面對的挑戰和因應策略」為題，解析台灣推動低碳電力過程中面臨的供電穩定、能源結構調整、產業用電需求及淨零轉型等挑戰，並分享企業如何提前布局、降低營運風險，提升面對外部環境變動的韌性。周志宏永續長則以「永續力與綠色商機－台達碳管理經驗分享」為題，介紹台達電在節能減碳、碳管理及永續治理方面的實務經驗，提供企業推動永續轉型的參考方向。

經發局說明，「特定工廠AI永續大師講座系列」自開辦以來，持續聚焦AI科技、智慧製造、永續轉型、金融趨勢及國際經貿等重要議題，深獲產業界熱烈回響。此次講座特別從能源韌性與永續管理切入，協助企業了解AI與數據科技如何應用於能源監測、碳排管理、製程優化及風險預警，進一步提升企業面對市場變動與淨零轉型的應變能力。

經發局表示，此場講座免費開放報名，歡迎特定工廠業者、企業經營者、製造業主管及關心台中產業永續發展的民眾踴躍參與，共同掌握能源轉型與永續發展趨勢，打造更具低碳競爭力與永續成長力的產業發展模式。

報名連結：https://forms.gle/sm3JF4YvUNk9Nyxi6

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