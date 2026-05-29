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空污法逕付二讀 經濟部：萬分遺憾、恐衝擊8,000家企業

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國民黨及民眾黨黨團聯手推動，將《空氣污染防制法》修正草案表決通過逕付二讀。經濟部表示「萬分遺憾」，認為此舉引發產業界強烈焦慮，更為國內正值高成長的AI產業用電投下不確定炸彈，恐對8,000家企業營運穩定造成直接衝擊。

經濟部表示，在各界關注AI產業發展，所帶來用電需求成長之際，國會修法不應無視產業界及本部的多次呼籲，直接以立法限制能源供應韌性，且目前仍有五大爭議未解：第一、許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險；第二、下修許可證效期增加行政成本、且縮短「三級防制區」展延期限，衝擊經濟發展。

第三、地方政府可片面強制業者減量，造成中央和地方管制規定不一；第四、地方政府可片面公告禁止使用特定燃料，恐衝擊全國用電；第五、法律不明確，影響企業投資可預期性。

經濟部指出，全國工業總會（工總）和工業區廠商聯合總會已於4月24日發布新聞稿表示，相關內容逕行賦予地方更多裁量權，企業無所適從；下修許可證展延效期，加重行政負擔；許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險，影響投資可預期性。工總亦於5月11日在立法院「空氣污染防制法」公聽會上表達，本案牽連甚廣，期立法院可以多辦理公聽會，充分了解草案衝擊，避免倉促修法。

經濟部強調，此次修法恐削減我國電力供應及產業供應鏈韌性，預估全面影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、發電廠、旅館、醫院等領有固定污染源操作許可的關鍵產業8,000家廠商，呼籲立法院維持現行「空污法」制度。

此外，台電公司於4月29日、5月3日也曾表示，相關提案將衝擊產業用電，呼籲電力就是國力，東西部電廠透過電網與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，盼立法院在審查時能鄭重考量供電衝擊。

經濟部重申，政府應扮演產業堅強後盾，並確保投資環境穩定，修法應建立在明確且具備可預期性的前提下研擬，本次修正提案影響對象眾多，立法院僅於5月11日安排一場公聽會，恐無法掌握各方看法，再次呼籲期盼立法院能體察民瘼，維持現行空污法的管理機制，避免對企業營運、能源韌性造成重大衝擊。

經濟部 國會 民眾黨 空污法

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