立委籲禁止校園內訪問交易 教育部允研議

民進黨立委林俊憲今天表示，接獲陳情，近年不少補習課程或書籍銷售人員進入大學校園，假借問卷調查等方式，誘導學生購買不必要的課程或書籍，而學生申請退款時遭業者威嚇等，呼籲政府相關部門重視，禁止校園內訪問交易。

受邀出席記者會的教育部學生事務及特殊教育司長蔡宜靜說，教育部會先發文到各校，請學校把相關案例讓學生周知，避免再有受害情形發生，也會研議是否把未經許可的商業推銷或校園訪問交易行為，增列為維護校園安全實施要點的禁止事項，另外也要加強通報機制。

林俊憲今天與陳情人在立法院召開「校園淪為銷售獵場，危害學生財產安全」記者會，呼籲全面禁止校園內訪問交易。

陳情人表示，子女於外縣市就讀大學，在銷售人員話術引導下，簽下線上課程契約，金額近新台幣12萬元，但後來發現產品不如預期，且因金額龐大而心生畏懼，未在第一時間告知父母，而在向父母說明時，已超過消費者保護法的7天鑑賞期，目前僅能支付高額違約金解約。

林俊憲說，接獲民眾陳情，近年不少補習課程或書籍銷售人員頻繁進入大學校園，假借問卷調查等方式，鎖定剛成年的大學生，再以模糊課程總價、甚至要求拍攝身分證等手段，誘導學生購買不必要的課程或書籍。許多學生事後申請退款時，往往遭業者以強勢話術威嚇、誤導，或以高額違約金勸退，不僅造成財務負擔，也帶來相當心理壓力。

林俊憲指出，這類進入校園並引發消費糾紛的情況，多為反覆進入校園的特定業者，目前雖已有多所大學在校內官網明確公告禁止訪問交易，但因缺乏有效管理措施，相關銷售人員仍持續進入校園。為強化對學生財產安全的保護，他主張應全面禁止訪問交易進入校園。

針對立委建議，蔡宜靜說，會進行研議。