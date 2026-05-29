快訊

馬英九基金會提告王光慈！王母公開信曝光：舉報霸凌並司法救濟

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」！網瘋猜肖戰、張凌赫 緋聞衝熱搜第一

輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲禁止校園內訪問交易 教育部允研議

中央社／ 台北29日電

民進黨立委林俊憲今天表示，接獲陳情，近年不少補習課程或書籍銷售人員進入大學校園，假借問卷調查等方式，誘導學生購買不必要的課程或書籍，而學生申請退款時遭業者威嚇等，呼籲政府相關部門重視，禁止校園內訪問交易。

受邀出席記者會的教育部學生事務及特殊教育司長蔡宜靜說，教育部會先發文到各校，請學校把相關案例讓學生周知，避免再有受害情形發生，也會研議是否把未經許可的商業推銷或校園訪問交易行為，增列為維護校園安全實施要點的禁止事項，另外也要加強通報機制。

林俊憲今天與陳情人在立法院召開「校園淪為銷售獵場，危害學生財產安全」記者會，呼籲全面禁止校園內訪問交易。

陳情人表示，子女於外縣市就讀大學，在銷售人員話術引導下，簽下線上課程契約，金額近新台幣12萬元，但後來發現產品不如預期，且因金額龐大而心生畏懼，未在第一時間告知父母，而在向父母說明時，已超過消費者保護法的7天鑑賞期，目前僅能支付高額違約金解約。

林俊憲說，接獲民眾陳情，近年不少補習課程或書籍銷售人員頻繁進入大學校園，假借問卷調查等方式，鎖定剛成年的大學生，再以模糊課程總價、甚至要求拍攝身分證等手段，誘導學生購買不必要的課程或書籍。許多學生事後申請退款時，往往遭業者以強勢話術威嚇、誤導，或以高額違約金勸退，不僅造成財務負擔，也帶來相當心理壓力。

林俊憲指出，這類進入校園並引發消費糾紛的情況，多為反覆進入校園的特定業者，目前雖已有多所大學在校內官網明確公告禁止訪問交易，但因缺乏有效管理措施，相關銷售人員仍持續進入校園。為強化對學生財產安全的保護，他主張應全面禁止訪問交易進入校園。

針對立委建議，蔡宜靜說，會進行研議。

校園 教育部 林俊憲

延伸閱讀

才喊停…校園生活問卷疑換名復活！全教產批：綁補助款強迫學校配合

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

中市疑師辱罵害生自殘 教局啟動調查

相關新聞

馬英九基金會告蕭旭岑、王光慈涉背信侵占 士檢：今分案

•前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，馬英九基金會今早發出聲明，表示已於上午委由律師備妥訴狀、事證，正式提出刑事告訴。對此，士林地檢署證實，今天早上已收到告訴狀，目前仍在釐清事證內容，再指派專責檢察官偵辦，今天會依法分案。

新聞眼／卓揆錯誤認知 如何控管失智政策？

馬英九基金會的財政紀律風波，引發外界對於前總統馬英九健康狀況的揣測，也引起社會對失智症的關注與討論。失智症是腦部疾病，但逐步影響記憶、判斷、行為與日常生活能力，沒有人可以迴避失智風險，失智症背後牽涉的不只是醫療與照顧，更考驗超高齡社會如何因應。

失智基本法 政院被動 朝野立委遺憾

立法院衛環委員會昨天審議「失智症基本法」草案，包括國民黨、民眾黨與民進黨立委林月雲皆提出草案版本，但衛福部未提出，且行政院長卓榮泰日前稱失智症僅是「一種症狀」、不支持立法，多位立委昨天對此表示遺憾，強調台灣已邁入超高齡社會，失智症問題嚴重且複雜，需要跨部會治理，立法刻不容緩。

政院不推專法改提失智綱領 專家：位階不夠

台灣失智症人口攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院衛環委員會昨天審議多位立委所提「失智症基本法」草案，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構，暫無設立專法規畫。民團與立委憂心，失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

歷史上的今天／1958年楊傳廣破紀錄 獲亞運十項金牌

1958年5月29日，中華民國運動健將楊傳廣獲得亞運十項全能運動金牌獎，並以7101分的成績創亞運十項運動的新紀錄，當時亞運的舊紀錄是日本的西內文夫於1951年在第一屆亞運所創的6324分。中華民國的國歌當日下午在亞運的總運動場中響起，以表示我國運動健將楊傳廣在本屆亞運中為中華民國爭得第三面金牌的光榮。第一面金牌是由400公尺中欄冠軍蔡成福所得，第二面金牌則為中量級舉重奪魁的高武明所得。

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

新北市115年首批社宅招租今（27）日正式公告，包括土城員和2號、板橋江翠2號等2處新完工社宅共265戶，另新莊副都心、新店斯馨2號、三峽國光一期等3處社宅部分房型遞補名單業已用罄，故併同辦理聯合招租，此次招租更加碼提高婚育宅比例，落實友善居住政策。 本次新推出的社宅中，土城員和2號社宅兼具交通、生活及醫療機能，周圍多處公園綠地，步行約8分鐘可達捷運板南線海山站，10分鐘可達土城醫院，主要商圈包括裕民路、學府路、秀泰影城等，機能成熟完善。板橋江翠2號社宅則位於江翠重劃區，距離捷運板南線江子翠站約500公尺，社區旁有You Bike租借站，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小、華江黃昏市場等，交通便捷且生活機能佳。 落實婚育友善居住政策 雙管齊下助青年安心成家 為支持《住宅法》修法後，明定保留20%社會住宅作為婚育宅使用，新北市政府積極配合政策方向，並經市長宣示加碼提高婚育宅比例至1/3，擴大支持新婚及育兒家庭的居住需求。 本次社宅招租特別規劃「雙軌支持機制」：除增設「婚育戶」類別，放寬新婚或育有未成年子女家庭申請外；針對生養負擔較重的多寶家庭，亦於「優先戶」類別中，持續保留「育有2名以

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。