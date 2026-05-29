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影╱黃仁勳問門在哪？蔣萬安回：這是全球第一個高速、快速運算的鑰匙

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（右二）及前職棒球員呂明賜（右一）與黃平洋（左一）一同在紀念碑前合影。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左二）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（右二）及前職棒球員呂明賜（右一）與黃平洋（左一）一同在紀念碑前合影。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安27日出席輝達台灣員工大會時贈送輝達執行長黃仁勳「台北市鑰」，卻被黃仁勳幽默問一句「Where is the door？」，他今天出席「台北好球世代交棒」市立棒球場紀念碑落成儀式時談到此事時表示，非常高興他很喜歡我送他的禮物，我當場也很開玩笑地說，這是一把跟全球第一個高速、快速運算的鑰匙，所以只要在現場，也能感受到黃仁勳他的幽默和親力。

「臺北好球世代交棒」棒球紀念碑，由前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊提出倡議，期在原台北市立棒球場舊址，留下屬於臺灣棒球文化的重要記憶，今天舉行席落成儀式。

會中為展現「世代交替」，邀請東園國小、福林國小、長安國中、重慶國中、大理高中及臺北市立大學棒球隊參與象徵性的「榮耀交棒」儀式，由周思齊與蔣萬安將象徵傳承的球棒信物「球棒」，交給東園國小及福林國小代表接受，展現棒球精神與夢想的世代延續。

會前蔣萬安受也提到對台北巿立棒球場的記憶表示，曾經看到味全龍也打出九連勝的佳績，也平了1999年以來隊史的紀錄。所以非常高興看到球隊好的表現，同時也很高興看到越來越多朋友支持台灣的棒球，進場看職棒賽事。

對於發起人周思齊蔣萬安表示，今天會碰到周思齊，還是不要講太多。不過最重要我們都非常支持台灣的棒球，那今天也是在台北市棒球場，過去這個舊址這裡，設立了一個紀念碑，所以非常高興能夠看到這樣紀念碑的啟用。

台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。受訪時對輝達執行長黃仁勳的「幽默」where is the door 。蔣萬安表示，這是一把跟全球第一個高速、快速運算的鑰匙。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。受訪時對輝達執行長黃仁勳的「幽默」where is the door 。蔣萬安表示，這是一把跟全球第一個高速、快速運算的鑰匙。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（左）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（右）一同在紀念碑前合影。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（右）一同在紀念碑前合影。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（右四）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（左四）及前職棒球員呂明賜（右三）與黃平洋（左二）等一同參與紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右四）上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（左四）及前職棒球員呂明賜（右三）與黃平洋（左二）等一同參與紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（中右）上午出席台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式，與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（中左），將象徵傳承的球棒信物「球棒」，交給東園國小及福林國小代表接受，展現棒球精神與夢想的世代延續。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中右）上午出席台北小巨蛋出席「台北好球世代交棒」巿立棒球場紀念碑落成儀式，與發起人前中華職棒球員、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊（中左），將象徵傳承的球棒信物「球棒」，交給東園國小及福林國小代表接受，展現棒球精神與夢想的世代延續。記者黃義書／攝影

黃仁勳 蔣萬安 周思齊

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