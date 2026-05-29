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王婉諭：毒駕重刑嚇阻不夠 籲建立駕照適性鑑定制度

中央社／ 台北29日電

近期毒駕事故頻傳，時代力量黨主席王婉諭今天說，參考德國「駕照適性鑑定制度」，當檢警查獲吸毒就主動通報、註銷駕照，當事人須完成戒治、經評估再犯風險後，才能重新取照，有效降低毒駕再犯率，正是台灣應效法的方向。

王婉諭上午與台灣基進秘書長馬依翔等「台灣前進」成員，在立法院群賢樓外舉行記者會。

王婉諭說，這個月毒駕已奪走7條人命，3年內毒駕案件飆升200倍，台灣潛在用藥人口估計超過25萬人，面對毒駕危機，立法院卻只是競相加重刑責；加重嚇阻方向沒錯，也支持沒收車輛、乘客連坐等改革，但更該在悲劇發生前，把高風險駕駛人攔下來。

王婉諭表示，台灣的駕照管理形同虛設，吸毒者即使被查獲，檢警也不會主動通報監理機關；毒駕者只要沒撞死人，1到2年就能重新拿回駕照。司法院判決顯示，所有毒駕者僅3.4%是無照駕駛，守住駕照這關，就能在事故發生前，先攔下大量高風險駕駛人。

王婉諭指出，德國在1999年建立「駕照適性鑑定制度」，檢警查獲吸毒就主動通報、註銷駕照，當事人須完成戒治、經專業評估再犯風險後，才能重新取照，有效降低毒駕再犯率，正是台灣應效法的方向。

王婉諭強調，交通部提出毒駕者「未治療不得上路」方向雖對，但戒治證明既無法判斷未來是否再吸，也無法確認當下能否安全駕駛。她在公共政策網路平台提出「毒駕零容忍，建立駕照適性鑑定制度」政策提案，呼籲行政院、內政部、交通部正視高風險用藥駕駛人的源頭管理。

王婉諭 毒駕 駕照

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