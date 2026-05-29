外交部：歡迎堪薩斯副州長訪台 強化民主供應鏈韌性

美國堪薩斯州副州長陶然率經貿團訪台，外交部政務次長陳明祺於宴款時盼持續攜手強化全球民主供應鏈韌性；陶然說，將持續拓展互惠互利的夥伴關係。

外交部上午發布新聞稿指出，陶然（David Toland）於27日至31日率團訪問台灣，此行是陶然繼去年首次訪台後，再度率經貿團來訪，外交部表達誠摯歡迎。陳明祺於28日款宴訪團一行，雙方就深化投資、高科技、教育及人才培訓合作等議題交換意見。

陳明祺表示，欣見台灣與堪薩斯州高科技產業深化合作，盼雙方持續攜手強化全球民主供應鏈韌性，促進雙邊經貿、教育等各領域交流。

陶然強調，台灣是堪薩斯州前5大貿易夥伴，雙邊在農業、教育及無人機等方面的合作成果豐碩，將持續推動雙邊科技及專業人才交流，拓展互惠互利的夥伴關係。

外交部表示，訪團此行拜會台北市政府洽談智慧城市合作、參訪內政部建築研究所實驗中心，並與台灣能源、電池及無人機供應鏈廠商交流，以促成台灣與堪薩斯州在相關產業擴大合作。