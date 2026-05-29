新聞眼／卓揆錯誤認知 如何控管失智政策？

馬英九基金會的財政紀律風波，引發外界對於前總統馬英九健康狀況的揣測，也引起社會對失智症的關注與討論。失智症是腦部疾病，但逐步影響記憶、判斷、行為與日常生活能力，沒有人可以迴避失智風險，失智症背後牽涉的不只是醫療與照顧，更考驗超高齡社會如何因應。

國內失智症患者近四十萬人，高達四十萬個家庭受到失智家人影響，正承受照顧崩潰、經濟負擔與長期心理壓力，行政院長卓榮泰一句「失智只是一種症狀」，恐讓無數失智家庭心寒。希望這是一時失言，否則暴露出執政高層對失智症認知不足與輕忽。

在野黨提出「失智症基本法」立法，期盼透過法規督促行政部門重視失智政策，尤其應跨部會整合，行政院表示已在長照3.0納入失智專章。但多位立委質疑，衛福部對具失智症行為精神症狀患者的服務據點不足、對失智家庭所需的夜間喘息等需求，也付之闕如。

如同失智症協會表示，失智症從來不只是「一種症狀」可以概括，涉及醫療照護、長照資源、交通安全、司法支持、防詐騙、就業權益、社區共融與家庭照顧等跨領域議題，影響的是數十萬家庭的日常生活，甚至台灣的未來。

正視失智帶來的衝擊已是全球趨勢，包括日本、韓國、英國等，近年皆陸續建立國家級失智政策與法律架構，從「社會支持」角度面對失智問題。失智症協會理事長徐文俊以荷蘭著名文化人類學家Anne-Mei The提出的「失智症是社會進步的指標」為例，失智症是一個社會如何面對脆弱、接納差異的重要考驗，代表文明社會的試金石。