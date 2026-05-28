全家榮獲2026零售永續5大獎 總經理薛東都獲傑出人物獎

2026台灣零售永續獎揭曉，全家便利商店榮獲5項大獎，最高榮譽「永續傑出人物獎」由「全家」總經理薛東都奪下。 圖／全家 提供

2026台灣零售永續獎（28）日揭曉，全家便利商店一舉拿下5項大獎，成為本屆大型零售企業最大贏家。其中最高榮譽「永續傑出人物獎」，由全家便利商店總經理薛東都奪下；同時「全家」亦榮獲「永續零售營運獎」、「永續零售創新獎」、「合作夥伴獎」及「永續零售供應鏈獎」等3金1銀殊榮，展現深耕ESG的成果與影響力。

面對零售產業高度競爭與永續轉型浪潮，薛東都以「多方有利、多方參與」作為核心理念，帶領全台逾4,400間店舖，從循環經濟、多元共融到供應鏈治理，逐步打造兼具營運韌性與社會影響力的新零售模式。

便利商店每年服務數十億人次，是最貼近日常生活的場域，薛東都表示，永續不能只是企業口號，而是要真正融入消費者生活中。唯有讓消費者、供應商、員工與社會都能參與其中，永續才有機會規模化並持續發生。

總經理薛東都帶領「全家」奪5大獎 成功推動零售永續轉型、影響力生態圈。 圖／全家 提供

在環境永續面向，「全家」近年積極推動咖啡渣循環再生計畫，面對Let’s Café每年約2億杯咖啡所產生的6,000噸咖啡渣，率先向環境部資源循環署提出「咖啡渣自主管理計畫」，成為全台首家獲核准的零售通路。透過IoT智能乾燥設備、逆物流回收系統，及跨產業組建「咖啡渣循環再生大聯盟」，讓原本的廢棄物轉化為兼具商業與環境價值的「綠金」，並獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊大獎肯定。預計今年底前，導入咖啡渣乾燥設備的店舖將突破2,000間。

「全家」2025年首創咖啡渣循環再生計畫，並向環境部資源循環署提出「咖啡渣自主管理計畫」。 圖／全家 提供

在社會共融面向，薛東都有感台灣多元族群與高齡化社會趨勢，自2024年起推動「全家一起友善移工計畫」，從商品、服務流程到文化教育，成為第一個系統化建立移工友善服務設計的大型連鎖企業，並累計超過14,000名員工完成相關訓練，將便利商店轉化為多元文化交流的平台。

全家自2024年起推動「全家一起友善移工計畫」，並帶隊參與移工交流活動，將友善多元族群文化推廣至店舖第一線。 圖／全家 提供

同時，「全家」自2022年起推動「多元共融職場」政策，積極招募中高齡、二度就業者、外籍生與原住民等多元人才，導入多語數位介面與AI翻譯工具，降低工作門檻。2025年更成立零售業唯一企業托嬰中心，搭配彈性工時制度，打造更具包容性與韌性的職場環境。

全家於2025年打造零售業唯一企業托嬰中心，打造更友善且具韌性的職場環境。 圖／全家 提供

在供應鏈治理上，「全家」於2025年通過ISO 20400永續採購指南符合性聲明，成為便利商店首家取得相關認證業者，並將ESG指標納入供應商評鑑與採購決策，包括供應商永續評鑑、食材溯源管理、職業安全衛生、環境與勞動規範及風險管理等，攜手供應鏈夥伴打造永續生態圈。

歡慶獲獎之際，「全家」也同步推出Let’s Café全新東南亞風味飲品「大冰生椰美式」，選用泰國知名椰子水品牌，融合美式咖啡打造清爽椰香風味，希望透過日常商品創新，讓消費者更輕鬆接觸多元文化，也持續實踐「便利永續 你也+1」的品牌精神。