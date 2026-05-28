內政部估今年山域救援增 山域活動一致性規範最快秋季完成

內政部今辦2026年山域活動安全及山域救援體系精進研討會，內政部長劉世芳說，今年因為登山人數增加，預估救援人數會在500至700人之間。她強調，內政部已投入7.5億元推動山域事故救援，山域事故獲救率已達93%以上。至於山域活動一致性規範何時出爐，劉世芳說盼今年秋季時完成。

內政部今在集思交通部國際會議中心舉辦「2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會」，邀集中央及地方政府機關、民間山域團體、搜救單位及登山界代表，聚焦山域嚮導制度、防迷路標系統、跨機關搜救平臺等作為，從預防的準備到完善的支援。

劉世芳指出，近年登山、健行已成為全民熱門活動，政府推動山林開放政策，也必須建立更成熟的登山文化與風險意識，在開放山林與安全管理間取得平衡。據消防署統計，2015年至2025年間，山域事故已由179件增加至502件，事故人數也增至695人；面對事故增加，政府持續強化救援量能，山域事故獲救率已達93%以上。

劉世芳說，未來除精進搜救專業訓練，也將持續精進通訊整合、智慧救援及特殊救援裝備等科技應用，提升山域救援效率。

至於山域活動一致性規範何時出爐，國家公園署長王成機說，內政部在今年1月便拜會運動部討論如何規範。現在運動部已經先著手處理「山域活動應記載及不得記載事項」預告，預告後將循他們的法制作業程序發布。

內政部補充，研討會成果將作為未來政策推動參考，從強化山域嚮導制度，到落實入園管理機制的建置，提升登山品質；同時深化跨機關與民間搜救團體的合作平臺，共享救援資訊；也將研議山域救援保險與合理收費制度可行性，確立「權責相符」的責任登山文化。