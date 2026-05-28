季節換景不換感動　三貂嶺隧道迎來蝶舞新魅力

位於瑞芳與雙溪交界山林間的「三貂嶺生態友善隧道」，是承載百年鐵道歷史的舊有路線。新北市政府以永續發展為核心進行修復再利用後，原本作為運煤用途的重要通道，轉型為結合自然生態、鐵道文化與環境教育的特色廊道，逐步成為旅人走訪山林、認識地方故事的重要節點。

三貂嶺生態友善隧道不僅保留鐵道記憶，也持續以友善方式與自然共存。隨著季節轉換，原本於隧道內度冬的臺灣葉鼻蝠，會依生活習性陸續遷往其他地區繁殖，避免長時間集中棲息於同一處，屬於自然生態循環的一部分，因此春夏期間隧道內蝙蝠數量相對減少。除此之外，近期也觀察到部分其他蝙蝠物種，如東亞摺翅蝠，將三貂嶺作為遷徙途中短暫停留與休息的場所，顯示當地仍維持良好的生態環境。此時，白天活動的昆蟲族群逐漸活躍，各類蝴蝶開始在隧道口及周邊林間出現，讓步道景觀隨季節轉換，呈現不同樣貌。

春夏時節來到三貂嶺生態友善隧道，常能見到「青斑鳳蝶」在向陽的溪谷或林間低空活動，翅膀上整齊排列的青色斑點在陽光下格外顯眼。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北市政府觀光旅遊局表示，近期於三貂嶺生態友善隧道周邊，可觀察到多種蝴蝶活動。其中，青斑鳳蝶經常在向陽的林間低空飛行，其翅膀帶有青色斑點，飛行時節奏平穩，容易吸引遊客目光；網絲蛺蝶則多停留於林緣或植被較為茂密處，展翅時可見細緻紋路，常於葉片間短暫停棲覓食；而琉璃翠鳳蝶因翅膀呈現藍綠色澤，飛行時上下翻飛，成為不少遊客與攝影愛好者留意的觀察對象。

常停歇於林緣植被間的「網絲蛺蝶」，翅膀張開時可清晰看見如同地圖或蜘蛛網般的細緻線條，展現三貂嶺生態友善隧道豐富多元的日間昆蟲生態。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，隧道及周邊區域長期採取生態友善管理方式，透過人流控管、減少光害與干擾，讓不同物種得以依季節與生活節奏自然活動。民眾於春夏時節走訪三貂嶺，不僅可感受百年鐵道所留下的歷史氛圍，也能在步行過程中觀察到蝴蝶於林間活動，體驗從夜行性蝙蝠到日間蝶類交替出現的生態樣貌。市府也提醒，賞蝶時請放慢腳步、避免追逐與觸碰，共同維護這條結合歷史、人文與自然的生態友善廊道，誠摯邀請民眾把握春夏好時節，走進「三貂嶺生態友善隧道」，感受鐵道與山林交織而成的季節風景。更多活動詳情請關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，獲取最新消息。

隨著春夏季節轉換，在隧道內度冬的「臺灣葉鼻蝠」牠們會依生活習性陸續遷往其他地區繁殖，屬於當地自然生態循環的重要一環。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

⮚ 三貂嶺生態友善隧道官方網頁： https://newtaipei.travel/sdl-tunnel/

⮚ 新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

⮚ 新北旅客Facebook粉絲團： https://www.facebook.com/ntctour/?locale=zh_TW

新北市政府觀光旅遊局廣告