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棒球教練性侵案 監委：校方教育局未落實查核監督

中央社／ 台北27日電

台中某國小棒球隊教練對數十名學童犯下90件強制猥褻等罪，監察院日前糾正台中市教育局與所屬國小，不過台中市長盧秀燕認為監院未點出良民證等問題。監委今天表示，糾正案核心在於校方與教育局未依法落實查核與監督，良民證制度是否需改善另有討論空間。

台中某國民小學棒球隊教練對數十名學童犯90件強制猥褻等罪，監察委員紀惠容與王麗珍22日說，經調查發現校方漏查行為人猥褻前科，及教育局監督所屬學校辦理不適任人員通報及查詢顯有疏漏等，監察院已依法通過調查報告與糾正案，糾正國小及教育局。不過台中市長盧秀燕近日認為監院未點出良民證等問題。

紀惠容與王麗珍今天透過新聞稿表示，良民證僅具初步查核性質，並非唯一標準，涉案教練因緩刑期滿，致其良民證呈現空白，但校方依法仍負有「實質比對義務」，應透過行政查詢掌握其前科紀錄，因此校方僅憑空白良民證即免除查核責任，顯屬違法失職。

監委說，依「性別平等教育法」及相關規定，校方在進用人員時，應主動透過「不適任人員查詢系統」查核，但校方在此案未依規定查詢，致使有猥褻前科的教練仍能進入校園，顯示查驗機制存在重大漏洞。

對於台中市府教育局責任，監委表示，台中市教育局對所屬學校的監督顯有不周，不僅未落實不適任人員通報與查詢，甚至在涉案教練證照已逾期情況下，仍違法續聘，反映行政管理上有缺失。

監委強調，此案糾正核心在於校方與教育局未依法落實查核與監督，至於良民證制度是否需改善，另有討論空間，各界應正視教育行政機關與學校的責任，不以制度漏洞為由轉移焦點。

猥褻 教練 監察院 教育局 盧秀燕

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