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賴總統宣布人工生殖補助加碼 國健署曝每年多砸29億、增5千人受惠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統今天公布少子化「政策大禮包」，其中包括擴大人工生殖補助，及延長婚假、產假、陪產假等。本報資料照片。
賴清德總統今天公布少子化「政策大禮包」，其中包括擴大人工生殖補助，及延長婚假、產假、陪產假等。本報資料照片。

賴清德總統今天公布少子化「政策大禮包」，其中包括擴大人工生殖補助，及延長婚假、產假、陪產假等。人工生殖補助將採未滿40歲補助6次療程，前3次療程補助15萬元，後3次補助6萬元，40歲至45歲補助3次，每次6萬元。衛福部國健署指出，預估將有近5千人獲得更高額度補助，評估預算規模每年約29億元，預計116年1月正式上路。

國健署指出，根據內部試管嬰兒補助資料統計，許多夫妻在第一次療程未成功後，若經第2次、第3次療程，有機會成功懷孕生下寶寶，尤其未滿40歲族群成功率相對更高，為此，本次人工生殖補助調整重點，是將第2、3次療程最高補助金額提高至與第一次一致，盼回應少子女化挑戰及民眾實際需求，減輕夫妻再次接受療程的經濟負擔，並提供有生育需求家庭更持續、穩定的支持。

國健署表示，現行每年約2萬人次申請並獲得試管嬰兒補助，本次方案調整後，預估將有近5000人次可獲得更高額度的補助，整體經費預估每年約29億元，預計於116年1月上路，後續國健署也將持續完善相關配套措施，協助有需求家庭獲得適切生育支持。

陪產假政策延長後時間為14天。托育及就業政策雖生聯盟指出，日、韓兩國近年紛紛將男性陪產假延長至28天，相比於我國這次僅將陪產假延長至14天，仍有一段差距，呼籲未來產假、陪產假制度改革，應更積極以「性別平等」為核心，參考日、韓經驗，讓男性能從孩子出生開始就進入照顧現場，學習共同照顧，兩人一起執行育兒任務，才能促成性別平等與共同育兒。

此外，政府近日提出「婚育宅」政策方向，托盟認為，若要真正減輕青年家庭壓力，關鍵仍在於社會住宅這類公共支持系統的「量能」是否足夠，如果沒有足夠的「量」，民眾就會陷入「看得到、卻用不到」的處境，青年家庭面對的結構性困境，則仍無法真正改變，呼籲在「托育公共化」之後，台灣下一階段也需要更積極推動「租屋公共化」，持續擴大社會住宅量能。

國健署 賴清德 試管嬰兒

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