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育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

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育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部長洪申翰今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者杜建重／攝影

為減輕育兒家庭在工作與照顧之間的拉扯，勞動部今天宣布推出育兒友善職場獎勵措施，針對200人以下企業，若提供育有12歲以下子女的員工縮減工時或彈性工時，包括每日縮短1小時工時、彈性調整上下班時間等，將給予定額獎勵。若企業同意員工每日減少1小時工時且薪資照發，該小時工資可由政府全額補助；若企業安排同事協助職務代理，也可申請職務代理津貼。

台北市先前推動全台首創「育兒減少工時計畫」，育有12歲以下子女的家長，經企業同意後，每日可彈性減少1小時工時且薪水照發，北市府補助雇主該時段薪資8成。勞動部今天進一步宣布推出全國性政策，盼透過中央補助，鼓勵更多企業建立育兒友善職場制度。

勞動部長洪申翰表示，這項獎勵計畫主要分為兩種模式，一是彈性調整上下班時間，二是每日帶狀減少工時1小時。只要勞工育有12歲以下子女，並在勞雇合意前提下，企業若同意讓員工每日減少1小時工時且薪資照發，這1小時的工資可向政府申請全額補貼，「也就是減少的這一小時工資，由政府來付」。

洪申翰指出，政策並非只要求企業讓員工少上班，也會同步考量企業人力調度與其他同事負擔。因此，若員工減少工時後，企業需安排同事協助職務代理，政府也會提供職代津貼補助，減輕企業與代理同事的壓力。

除了每日減少工時，勞動部也將鼓勵企業採行彈性上下班。洪申翰表示，目前已有不少企業採取總工時不變、上下班時間前後彈性調整的制度，讓家長可以配合接送孩子、照顧家庭需求。未來若企業建立自主排班或彈性工時制度，勞動部也會給予獎勵。

有關職代津貼，洪申翰說，職代津貼不只適用於育兒減少工時，也可用於婚假、產假、陪產假、育兒假等與家庭照顧相關的假別。只要企業以同事代理方式支應人力缺口，每名擔任職務代理的員工，政府每日補助800元，且不分企業規模。

對於較長期的請假或留職停薪情形，例如產假、育嬰留停等，企業可能不一定透過同事代理，而是新聘定期契約替代人力。勞動部也將提供替代人力訓練費用補助，每名員工補助2萬元。洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，希望讓願意支持員工育兒的企業，不會因人力安排而卻步。

除工時彈性與人力支援外，勞動部也同步強化企業托育誘因。洪申翰表示，勞動部先前已推出企業托育補助政策，並於今年5月1日上路。若企業新設托育設施，包括托嬰中心或幼兒園，最高可獲500萬元補助；每年營運費、人事費也可補助最高100萬元。

洪申翰進一步指出，這次也將透過跨部會合作，提高企業設置托育設施的誘因。勞動部已與財政部討論，未來將透過修法，讓企業投入托育設施的費用，可按200％列為營業費用扣除，也就是以加倍方式抵減稅負。若能結合直接補助與稅務誘因，將更有助於企業投入托育服務，讓員工能在職場附近獲得照顧支持。

勞動部長洪申翰(中)今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰(中)今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者杜建重／攝影

勞動部 薪資 育兒 成長津貼 工時

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