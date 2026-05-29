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新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

文／ 新北住都中心

新北市115年首批社宅招租今（27）日正式公告，包括土城員和2號、板橋江翠2號等2處新完工社宅共265戶，另新莊副都心、新店斯馨2號、三峽國光一期等3處社宅部分房型遞補名單業已用罄，故併同辦理聯合招租，此次招租更加碼提高婚育宅比例，落實友善居住政策。

新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為土城員和2號社宅。 圖／新北住都中心提供
新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為土城員和2號社宅。 圖／新北住都中心提供

本次新推出的社宅中，土城員和2號社宅兼具交通、生活及醫療機能，周圍多處公園綠地，步行約8分鐘可達捷運板南線海山站，10分鐘可達土城醫院，主要商圈包括裕民路、學府路、秀泰影城等，機能成熟完善。板橋江翠2號社宅則位於江翠重劃區，距離捷運板南線江子翠站約500公尺，社區旁有You Bike租借站，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小、華江黃昏市場等，交通便捷且生活機能佳。

新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為板橋江翠2號社宅。 圖／新北住都中心提供
新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為板橋江翠2號社宅。 圖／新北住都中心提供

落實婚育友善居住政策 雙管齊下助青年安心成家

為支持《住宅法》修法後，明定保留20%社會住宅作為婚育宅使用，新北市政府積極配合政策方向，並經市長宣示加碼提高婚育宅比例至1/3，擴大支持新婚及育兒家庭的居住需求。

本次社宅招租特別規劃「雙軌支持機制」：除增設「婚育戶」類別，放寬新婚或育有未成年子女家庭申請外；針對生養負擔較重的多寶家庭，亦於「優先戶」類別中，持續保留「育有2名以上未成年子女家庭」的優先抽籤機制。期盼透過多元的住宅支持措施，協助年輕世代穩定居住、安心成家。

新北住都中心執行長林士森表示，社宅招租計畫將持續滾動式檢討與優化，期望藉由完善的住宅政策，逐步提升新北整體居住品質，打造更友善的生活環境。有租屋需求且符合申租資格的民眾，歡迎於期限內透妥資料踴躍申辦，受理收件期間為115年6月10日至7月9日，可採現場親送或網路申請。招租文件請至新北住都中心官網首頁查閱及下載申租文件。

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