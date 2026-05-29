新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

位於瑞芳與雙溪交界山林間的「三貂嶺生態友善隧道」，是承載百年鐵道歷史的舊有路線。新北市政府以永續發展為核心進行修復再利用後，原本作為運煤用途的重要通道，轉型為結合自然生態、鐵道文化與環境教育的特色廊道，逐步成為旅人走訪山林、認識地方故事的重要節點。 三貂嶺生態友善隧道不僅保留鐵道記憶，也持續以友善方式與自然共存。隨著季節轉換，原本於隧道內度冬的臺灣葉鼻蝠，會依生活習性陸續遷往其他地區繁殖，避免長時間集中棲息於同一處，屬於自然生態循環的一部分，因此春夏期間隧道內蝙蝠數量相對減少。除此之外，近期也觀察到部分其他蝙蝠物種，如東亞摺翅蝠，將三貂嶺作為遷徙途中短暫停留與休息的場所，顯示當地仍維持良好的生態環境。此時，白天活動的昆蟲族群逐漸活躍，各類蝴蝶開始在隧道口及周邊林間出現，讓步道景觀隨季節轉換，呈現不同樣貌。 新北市政府觀光旅遊局表示，近期於三貂嶺生態友善隧道周邊，可觀察到多種蝴蝶活動。其中，青斑鳳蝶經常在向陽的林間低空飛行，其翅膀帶有青色斑點，飛行時節奏平穩，容易吸引遊客目光；網絲蛺蝶則多停留於林緣或植被較為茂密處，展翅時可見細緻紋路，常於葉片間短暫停棲覓食；而琉璃翠鳳蝶因翅膀呈現

2026-05-28 10:20