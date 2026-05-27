新任聖文森駐台大使姜康特抵任 林佳龍：盼台聖友誼邁向下一個45年

外交部長林佳龍26日於外交部接受新任聖文森及格瑞那丁駐台大使姜康特（Kenton Chance）呈遞到任國書副本。今年適逢台灣與聖文森建交45週年，林佳龍表示，多年來兩國在醫療、教育、農業、基礎建設等領域密切合作，成果豐碩，期待在雙方共同努力下，兩國邦誼持續穩健前行，邁向下一個45年。

林佳龍指出，姜康特大使與台灣淵源深厚，曾在台灣留學六年，並取得碩士學位，能說一口流利華語；在出任大使之前，更是一位出色的記者。此次派駐台灣，顯示聖文森對兩國邦誼的重視。姜康特大使指出，他不只代表一個國家，更是一位真正了解台灣、信任台灣、珍惜台灣的老朋友。姜康特並肯定我國透過「台灣模式」協助友邦建立永續發展能力，而非建立剝削性的關係，此為雙方珍惜彼此友誼的重要原因。

於會談中，林佳龍細數兩國各項的合作成果，並共同討論未來持續精進的方向。林佳龍表示，在醫療方面，期待「阿諾斯谷急重症醫療」完成硬體建設後，進一步導入台灣先進的健康資訊系統與智慧醫療服務，協助聖文森提升整體醫療品質；在教育方面，則希望在既有獎學金制度基礎上，透過「加勒比海共榮學院」培育更多專業人才；在農業方面，盼協助聖文森進一步發展食品加工與智慧農業，創造就業、增加收入，並拓展出口市場。

林佳龍也鼓勵姜康特大使在駐台期間，可以多帶著夫人走訪台灣各地，親身感受台灣的人文風情與自然之美，他並分享自己四度攀登玉山的經驗，並推薦姜康特「有機會一定要挑戰看看」。最後，林佳龍熱烈歡迎老朋友回到台灣，並期待在雙方的共同努力下，兩國將繼續穩健前行，共同邁向下一個45年。