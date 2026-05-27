快訊

整理包／高齡換照新制一次搞清楚 超詳細攻略23個QA不可不知

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

聽新聞
0:00 / 0:00

新任聖文森駐台大使姜康特抵任 林佳龍：盼台聖友誼邁向下一個45年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍26日於外交部接受新任聖文森及格瑞那丁駐台大使姜康特（Kenton Chance）呈遞到任國書副本。今年適逢台灣與聖文森建交45週年，林佳龍表示，多年來兩國在醫療、教育、農業、基礎建設等領域密切合作，成果豐碩，期待在雙方共同努力下，兩國邦誼持續穩健前行，邁向下一個45年。

林佳龍指出，姜康特大使與台灣淵源深厚，曾在台灣留學六年，並取得碩士學位，能說一口流利華語；在出任大使之前，更是一位出色的記者。此次派駐台灣，顯示聖文森對兩國邦誼的重視。姜康特大使指出，他不只代表一個國家，更是一位真正了解台灣、信任台灣、珍惜台灣的老朋友。姜康特並肯定我國透過「台灣模式」協助友邦建立永續發展能力，而非建立剝削性的關係，此為雙方珍惜彼此友誼的重要原因。

於會談中，林佳龍細數兩國各項的合作成果，並共同討論未來持續精進的方向。林佳龍表示，在醫療方面，期待「阿諾斯谷急重症醫療」完成硬體建設後，進一步導入台灣先進的健康資訊系統與智慧醫療服務，協助聖文森提升整體醫療品質；在教育方面，則希望在既有獎學金制度基礎上，透過「加勒比海共榮學院」培育更多專業人才；在農業方面，盼協助聖文森進一步發展食品加工與智慧農業，創造就業、增加收入，並拓展出口市場。

林佳龍也鼓勵姜康特大使在駐台期間，可以多帶著夫人走訪台灣各地，親身感受台灣的人文風情與自然之美，他並分享自己四度攀登玉山的經驗，並推薦姜康特「有機會一定要挑戰看看」。最後，林佳龍熱烈歡迎老朋友回到台灣，並期待在雙方的共同努力下，兩國將繼續穩健前行，共同邁向下一個45年。

華語 林佳龍 外交部

延伸閱讀

午宴德國友台小組跨黨派議員 林佳龍盼台德攜手強化民主供應鏈韌性

德國國會友台小組訪台 稱台德交往不應受大陸干涉

獲睦誼外交獎章 法議員：欽佩台灣對自由民主堅持

外交部：台灣與各國議員互訪交流 中國無權置喙

相關新聞

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

「2026新北夏至音樂節（Fête de la Musique）」將於6月20日至21日在新北市美術館戶外園區登場，今年集結8組來自臺灣與法國的音樂人，包含金曲歌后孫盛希、李竺芯以及人氣樂團理想混蛋等卡司輪番演出，從流行、爵士、世界音樂到當代融合，打造橫跨白晝與夜晚的夏日音樂派對，邀請民眾走進美術館，在夏至週末感受音樂與城市交織的氛圍。 新北市文化局表示，「夏至音樂節（Fête de la Musique）」源自法國的重要音樂節慶，今年新北市以「臺法音樂交流」為主軸，結合新北市美術館戶外空間與多元曲風演出，展現自由、共享與跨文化交流精神。除主舞台演出外，現場也規劃歐風市集、異國美食餐車與親子互動體驗區，打造適合各年齡層參與的城市藝文活動。 6月20日(六)首日演出，由「A_Root同根生」率先登場，以融合傳統元素與當代聲響的演出揭開序幕；金曲歌后孫盛希，則將以融合R&B、流行與靈魂樂的獨特音樂語彙，帶來極具情感渲染力的演出；「法國爵士樂團Rémi Panossian Trio」，以鋼琴為核心，演出融合法式優雅與充滿活力的現代節奏；壓軸由金曲歌后李竺芯，結合臺語創作與當代音

歷史上的今天／1973年大學聯招開跑 首日逾1.5萬人報名

62學年度大學及獨立學院聯合招生，1973年5月27日起在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及台東等7個考區的報名地點，辦理個別報名。個別報名的日期共3天，為1973年5月27日至29日。各校60學年度畢業及以前的歷屆畢業生，均應個別報名。

「中工雲宇宙AI園區」落成在即，雙北稀缺複合式廠辦園區成企業升級關鍵

AI帶動企業轉型，全球供應鏈正加速重組，企業競爭力核心已從產品技術優勢，延伸至整體營運佈局，尤其在ESG永續轉型成為國際共識的當下，企業需要的不只是「可用空間」，還要可以拼產能、整合完善機能，以及實踐低碳節能的品牌門面。位於新北市土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」，在此趨勢下備受矚目，正成為新一代企業競逐的選址焦點。 地標級大量體登場，重塑土城產業門面 「中工雲宇宙AI園區」基地面積逾16,180坪，為全台罕見的大型智慧廠辦開發案，具備地標級規模。業界指出，「中工雲宇宙AI園區」緊鄰交通動線，近鄰捷運頂埔站、永寧站，也設有接駁專車往返捷運站和園區，加快通勤效率，並接軌三鶯線及國道3號、台65線，交通十分便捷，佇立土城智慧園區核心，整體建築，對國際商務往來或是轉型傳產而言，兼具高度辨識與企業形象展示功能，也象徵土城工業區正邁向轉型新里程。 機能整合升級，打造企業與人才雙贏環境 「中工雲宇宙AI園區」跳脫傳統廠辦框架，導入千坪美食廣場，並規劃有郵局、金融機構及公共托育等設施場地，形成完整生活與商務機能，不僅提升員工幸福感，也強化企業留才與攬才競爭力。隨著多家國際級企業進駐，園區已逐

絕版彩鑽與自然奇蹟：藏逸 2026 春拍引領高端資產「全配置」新浪潮

在全球高端資產配置重新洗牌的 2026 年，深耕台灣 16 年的「藏逸拍賣」將於 5 月 30 日至 31 日在華南銀行總行 3 樓舉辦春季拍賣會。本次拍賣打破傳統範疇，除首創加入山海豪宅項目外，更全面聚焦具備「不可再生性」與「自然奇蹟」的 20 件傳奇珠寶選品。透過建立高度防禦性的投資組合，為藏家在變動時代中奪回國際市場的資產定價權。 絕版阿蓋爾與彩鑽巔峰：對沖通膨的旗艦資產 在天然鑽石市場強勢回升的當下，頂級彩鑽成為終極選擇。本次春拍最受矚目的「阿蓋爾絕版粉鑽系列」，鎖定 2020 年正式封礦後不可再生的絕響資產。其中，阿蓋爾粉鑽鑽石墜鍊，主石色階達頂級 8PP (Pink Pink)；阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽鑽石戒，色階達頂級 Fancy Vivid Purplish Pink (6P)。兩者集產地傳奇與巔峰飽和度於一身，與結合櫻花美學的（色級 7P）及罕見的中彩橘粉彩鑽戒（0.55 克拉），精準對接全球藏家的投資熱情。此外，達到黃鑽色彩飽和度巔峰的艷彩黃彩鑽戒（3.42 克拉，Fancy Vivid Yellow），同樣以強烈視覺張力領航彩鑽板塊。 頂級科學規格與特

【永豐DA BOSS企業會員制新上線！三合一全方位服務　助力中小企永續轉型】

永豐銀行專屬中小企及新創業者的「DA BOSS」平台，自2024年上線以來，成功為中小企業提供強大協助，去年創下「旗下企業籌備處新戶數」年增17%、「籌備處新轉公司戶市占率」年增14%的絕佳成績，堪稱中小企業的最佳夥伴。永豐銀行此次全新升級「DA BOSS生態平台」，並新推出「DA BOSS企業會員制」，為企業會員制提供新台幣跨行提款及轉帳每月最高30次免手續費；同時，DA BOSS生態平台為企業提供跨領域合作契機，即起新增永續轉型夥伴，協助企業接軌國際減碳標準、加入全球供應鏈。 DA BOSS平台除金融服務外，攜手跨領域專家，同步提供銷售管道、物流配送、人事管理、金流管理、廣告行銷及顧問諮詢等6大面向服務、逾30項優惠專案，以降低企業營運成本，成為中小企業與新創企業的重要夥伴。 全新推出的「DA BOSS企業會員制」可依客戶資產規模，提供「大吉」、「大利」及「大富貴」分級權益，除享新臺幣提款及轉帳手續費減免外，另有加碼方案「永豐雲端印刷網與藍途記帳折價券」，以及會員升等禮「小蜜豐點數最高2,688點」等，透過挹注實質金融資源，助力企業成長。 依據經濟部最新發布《2025年中小企業白

尹衍樑今晨辭世享壽76歲 因恩師王金平翻轉人生

•潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲。他從年少叛逆、甚至曾進入感化院的少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生歷程充滿傳奇色彩。而改變他命運的重要人物之一，正是昔日數學老師、立法院前院長王金平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。