6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

人氣創作樂團理想混蛋將壓軸登上「2026新北夏至音樂節」舞台，帶來多首深受年輕世代喜愛的作品。 圖／新北市政府文化局 提供

「2026新北夏至音樂節（Fête de la Musique）」將於6月20日至21日在新北市美術館戶外園區登場，今年集結8組來自臺灣與法國的音樂人，包含金曲歌后孫盛希、李竺芯以及人氣樂團理想混蛋等卡司輪番演出，從流行、爵士、世界音樂到當代融合，打造橫跨白晝與夜晚的夏日音樂派對，邀請民眾走進美術館，在夏至週末感受音樂與城市交織的氛圍。

金曲歌后孫盛希將於「2026新北夏至音樂節」登台演出，帶來融合R&B、流行與靈魂樂的音樂魅力。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局表示，「夏至音樂節（Fête de la Musique）」源自法國的重要音樂節慶，今年新北市以「臺法音樂交流」為主軸，結合新北市美術館戶外空間與多元曲風演出，展現自由、共享與跨文化交流精神。除主舞台演出外，現場也規劃歐風市集、異國美食餐車與親子互動體驗區，打造適合各年齡層參與的城市藝文活動。

「2026新北夏至音樂節」6月20日至21日在新北市美術館戶外園區登場，A_Root同根生將於6月20日演出，為夏至音樂節揭開序幕。 圖／新北市政府文化局 提供

6月20日(六)首日演出，由「A_Root同根生」率先登場，以融合傳統元素與當代聲響的演出揭開序幕；金曲歌后孫盛希，則將以融合R&B、流行與靈魂樂的獨特音樂語彙，帶來極具情感渲染力的演出；「法國爵士樂團Rémi Panossian Trio」，以鋼琴為核心，演出融合法式優雅與充滿活力的現代節奏；壓軸由金曲歌后李竺芯，結合臺語創作與當代音樂風格，陪伴民眾沉浸在自由的音樂氛圍。

來自法國的Rémi Panossian Trio將於「2026新北夏至音樂節」演出，以鋼琴三重奏融合現代爵士與自由奔放節奏，展現濃厚法式音樂魅力。 圖／新北市政府文化局 提供

6月21日(日)由來自法屬留尼旺島（Réunion Island）的世界音樂家Mounawar率先點燃舞台，Mounawar以充滿爆發力的演唱與舞台魅力聞名，當天將帶領觀眾感受印度洋島嶼文化的熱情與律動；接續還有王若琳、洪佩瑜以溫暖細膩的歌聲，陪伴觀眾度過夏夜時光；人氣創作樂團「理想混蛋」，以多首人氣歌曲壓軸演出，為兩日音樂節留下最熱烈的夏至回憶。

來自法屬留尼旺島的世界音樂家Mounawar，將於「2026新北夏至音樂節」帶來融合島嶼節奏與世界音樂元素的熱力演出。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局補充，今年夏至音樂節除主舞台外，也特別打造「自由音樂徵選舞台」，讓更多在地音樂量能被看見。活動現場同步推出Bonjour好日歐風市集、SUPERKID親子互動體驗區等系列活動，從白天到夜晚皆能感受音樂、藝術與生活交織的夏日氛圍。更多活動資訊，可至藝向新北官網查詢。

★藝向新北官網：https://ntpcart-sy2026.com/