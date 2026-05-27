絕版彩鑽與自然奇蹟：藏逸 2026 春拍引領高端資產「全配置」新浪潮
在全球高端資產配置重新洗牌的 2026 年，深耕台灣 16 年的「藏逸拍賣」將於 5 月 30 日至 31 日在華南銀行總行 3 樓舉辦春季拍賣會。本次拍賣打破傳統範疇，除首創加入山海豪宅項目外，更全面聚焦具備「不可再生性」與「自然奇蹟」的 20 件傳奇珠寶選品。透過建立高度防禦性的投資組合，為藏家在變動時代中奪回國際市場的資產定價權。
絕版阿蓋爾與彩鑽巔峰：對沖通膨的旗艦資產
在天然鑽石市場強勢回升的當下，頂級彩鑽成為終極選擇。本次春拍最受矚目的「阿蓋爾絕版粉鑽系列」，鎖定 2020 年正式封礦後不可再生的絕響資產。其中，阿蓋爾粉鑽鑽石墜鍊，主石色階達頂級 8PP (Pink Pink)；阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽鑽石戒，色階達頂級 Fancy Vivid Purplish Pink (6P)。兩者集產地傳奇與巔峰飽和度於一身，與結合櫻花美學的（色級 7P）及罕見的中彩橘粉彩鑽戒（0.55 克拉），精準對接全球藏家的投資熱情。此外，達到黃鑽色彩飽和度巔峰的艷彩黃彩鑽戒（3.42 克拉，Fancy Vivid Yellow），同樣以強烈視覺張力領航彩鑽板塊。
頂級科學規格與特殊切工：Type IIa 白鑽與稀罕花鑽
本次更迎來鑽石界的科學與美學巔峰——Type IIa 型全美無瑕白鑽鑽石耳環。成對 5 克拉、D/IF 完美等級，屬於全球產量僅佔 1-2% 且不含化學氮元素的 Type IIa 型，澄澈度絕倫。而在淨度表現上，達到 IF（內部無瑕）極致等級的GIA 無瑕淡彩棕粉彩鑽鑽石戒（2.52 克拉），堪稱今春淨度之冠。美學切工方面，稀罕天然花鑽裸石重達 7.39 克拉，採 Square Novelty 特殊切割，呈現如萬花筒般變幻莫測的藝術火光。
傳奇彩寶與皇家評級：頂級無燒紅寶與無油綠寶
彩色寶石板塊則由頂級無燒紅寶與無油綠寶雙壁領銜。莫三比克天然無燒鴿血紅紅寶鑽石戒（3.23 克拉），具備 Pigeon's Blood 頂級色標，是紅寶市場中最穩健的資產指標。祖母綠部分，哥倫比亞天然無油祖母綠鑽石戒（2.53 克拉）具備萬中選一的「無油」評級；奈及利亞天然無油祖母綠鑽石墜 則以 11.25 克拉大份量主石，展現新興產地潛力。同場亦有天然無燒變色尖晶鑽石墜鍊（5.38 克拉），隨光源切換由藍轉紫，為高度稀缺之戰略資產。
藏逸拍賣首席拍賣官李承倫指出：「拍賣不只是交易，更是價值的重現。」全場精品由專業團隊把關、嚴格保真，協助藏家跨越經濟週期，「收的安心，藏的放心」。
【2026 藏逸春季拍賣會資訊】
● 5.30 (六) 「中國瓷器與古翫」 台北 華南金控總行 3 樓
● 5.31 (日) 「瑰麗珠寶與翡翠首飾」 台北 華南金控總行 3 樓
● 6.27 (六) 「書畫 x 藝術 x 寶石（全資產專場）」 桃園 侏羅紀博物館 B1
● 線上鑑賞：auctionhouse.tw
● 尊榮預約：0901-322-558 / 0800-300-558
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