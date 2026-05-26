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國土署優先改善路段第3梯次票選 東海商圈最高票

中央社／ 台北26日電

內政部國土署「全民參與街道改善平台」第3梯次提案票選結果今天出爐，選出10處優先改善路段，其中台中市龍井區台灣大道五段3巷（東海商圈）以最終票數超過2萬6000票，刷新單一路段最高得票紀錄。

國土署今年辦理「全民參與街道改善平台」第3梯次提案活動，自3月16日至5月17日止，新增註冊帳號達1萬6649組，累計提案及支持票數超過8萬件，創下平台自民國113年啟用以來最高參與紀錄。

國土署表示，第3梯次最終依提案票及支持票加總，選出10處優先改善路段，分別為直轄型6案，包含台中市龍井區台灣大道五段3巷、新北市淡水區濱海路三段、台北市大同區南京西路、高雄市鼓山區鼓山二路37巷、台南市中西區中山路、桃園市中壢區忠孝路；一般型4案，包括新竹市東區光復路一段、台東縣台東市山西路二段199巷、彰化縣彰化市三民路、新竹縣新豐鄉中興路。

國土署說，後續地方政府可向國土署申請規劃設計及工程經費補助，相關費用原則由中央全額補助，並由專家學者輔導團協助推動，透過工作坊、地方說明會等方式整合在地意見，加速改善人行環境與通行安全。

這次最受矚目的案件為台中市龍井區台灣大道五段3巷（東海商圈）路段，國土署說，此提案由東海大學學生自主成立東海商圈街道改造陣線，透過校園宣講與在地串聯，成功凝聚師生及居民支持，最終獲得超過2萬6000票，除了是第3梯次全台最高票，也刷新「全民參與街道改善平台」建置以來單一路段最高得票紀錄。

根據全民參與街道改善平台顯示，第1梯次中獲選為優先改善路段的台北市大安區安居街，經過近2年規劃、溝通及施作後，已長出人行道，成為全台完工首例。而街道改善票選方式第1梯次與第2梯次採全民票選，第3梯次起導入主題參數加權模式與縣市政府提案機制，盼兼顧與深化多元參與、意見平衡與地方實務整合。

國土署 台灣大道 台中市

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