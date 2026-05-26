【永豐DA BOSS企業會員制新上線！三合一全方位服務　助力中小企永續轉型】

DA BOSS企業會員制暨永續轉型合作夥伴服務全新上線，勢必成為中小企業與新創企業最重要的夥伴。 記者沈昱嘉／攝影

永豐銀行專屬中小企及新創業者的「DA BOSS」平台，自2024年上線以來，成功為中小企業提供強大協助，去年創下「旗下企業籌備處新戶數」年增17%、「籌備處新轉公司戶市占率」年增14%的絕佳成績，堪稱中小企業的最佳夥伴。永豐銀行此次全新升級「DA BOSS生態平台」，並新推出「DA BOSS企業會員制」，為企業會員制提供新台幣跨行提款及轉帳每月最高30次免手續費；同時，DA BOSS生態平台為企業提供跨領域合作契機，即起新增永續轉型夥伴，協助企業接軌國際減碳標準、加入全球供應鏈。

DA BOSS平台除金融服務外，攜手跨領域專家，同步提供銷售管道、物流配送、人事管理、金流管理、廣告行銷及顧問諮詢等6大面向服務、逾30項優惠專案，以降低企業營運成本，成為中小企業與新創企業的重要夥伴。

全新推出的「DA BOSS企業會員制」可依客戶資產規模，提供「大吉」、「大利」及「大富貴」分級權益，除享新臺幣提款及轉帳手續費減免外，另有加碼方案「永豐雲端印刷網與藍途記帳折價券」，以及會員升等禮「小蜜豐點數最高2,688點」等，透過挹注實質金融資源，助力企業成長。

永豐銀行董事長曹為實指出，中小企業就是台灣經濟的生命力。 記者沈昱嘉／攝影

依據經濟部最新發布《2025年中小企業白皮書》，將「強化中小企業節能減碳能力」列為焦點觀測議題。DA BOSS積極跨域整合資源，助力企業專注核心業務，促進經濟永續發展成果斐然，2025年即榮獲「2025 APSAA亞太永續行動獎」頒發「SDG 8銀獎」肯定。

因應全球減碳趨勢，永豐銀行「DA BOSS」生態平台即起更結盟碳權專家「亞福儲能」、「華翰物產實業」、「福碳與鼎新數智」，以及溫室氣體盤查業者「亞瑞仕」與「立恩威」，為中小企提前布局永續轉型；亦新增票務管理「ACCUPASS」、循環包裝「配客嘉」、雲端發票管理「康華網路」與群眾募資「嘖嘖」等業者，使平台服務更趨完整，協助中小企業提前佈局永續綠色轉型，接軌國際減碳標準、加入全球供應鏈，讓企業在永續發展上更具競爭力。

為慶祝DA BOSS企業會員制暨永續轉型合作夥伴全新上線，永豐銀行特別於5月21日舉辦盛大的啟動儀式。永豐銀行董事長曹為實於儀式中表示，台灣有171萬家的中小企業，勞動人口中有80%服務於這些中小企業，中小企業就是台灣經濟的生命力。同時他也以「台積電」為例，表示台積電40多年前也是中小企業，今天它是「護國神山」。

隨著新產業、新經濟體被創造出來的頻率提高，曹為實認為銀行不應只專精本業，更重要的是能對國家、社會與經濟體帶來實質的貢獻，從一座「護國神山」，看到許許多多的「護國群山」。透過DA BOSS可將所有資源與資訊平台化，讓創業者與中小企業能快速取得正確的管道與服務，進而加快他們變成「護國群山」的速度。

啟動儀式中，包括配客嘉創辦人暨執行長葉德偉、無非研製所創辦人林均容皆以親身經驗，分享DA BOSS對於企業永續轉型與中小企業創業所能提供的實質幫助。永豐銀行表示，企業在不同發展階段，真正需要的往往不是單一商品，而是能「陪企業一起成長」的支持夥伴。因此，永豐正式推出「DA BOSS企業會員制」，突破傳統金融服務，讓企業能獲得「金融＋資源＋專業」三合一的全方位支持，讓企業可專注於核心業務，並讓銀行成為最強後盾以及相伴前行的重要夥伴。