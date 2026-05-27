「中工雲宇宙AI園區」落成在即，雙北稀缺複合式廠辦園區成企業升級關鍵

中工雲宇宙AI園區 外觀量體尺度壯闊，土城智慧園區新門面。 圖／中工雲宇宙AI園區 提供

AI帶動企業轉型，全球供應鏈正加速重組，企業競爭力核心已從產品技術優勢，延伸至整體營運佈局，尤其在ESG永續轉型成為國際共識的當下，企業需要的不只是「可用空間」，還要可以拼產能、整合完善機能，以及實踐低碳節能的品牌門面。位於新北市土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」，在此趨勢下備受矚目，正成為新一代企業競逐的選址焦點。

地標級大量體登場，重塑土城產業門面

「中工雲宇宙AI園區」基地面積逾16,180坪，為全台罕見的大型智慧廠辦開發案，具備地標級規模。業界指出，「中工雲宇宙AI園區」緊鄰交通動線，近鄰捷運頂埔站、永寧站，也設有接駁專車往返捷運站和園區，加快通勤效率，並接軌三鶯線及國道3號、台65線，交通十分便捷，佇立土城智慧園區核心，整體建築，對國際商務往來或是轉型傳產而言，兼具高度辨識與企業形象展示功能，也象徵土城工業區正邁向轉型新里程。

機能整合升級，打造企業與人才雙贏環境

中工雲宇宙AI園區 打造多元商務機能，坐擁千坪美食廣場規劃，廠辦界難得一見。 圖／中工雲宇宙AI園區 提供

「中工雲宇宙AI園區」跳脫傳統廠辦框架，導入千坪美食廣場，並規劃有郵局、金融機構及公共托育等設施場地，形成完整生活與商務機能，不僅提升員工幸福感，也強化企業留才與攬才競爭力。隨著多家國際級企業進駐，園區已逐步形成產業群聚效應，為企業創造更多跨界合作與資源整合機會。

近200米空中跑道，打造工作與健康的完美生活平衡。 圖／中工雲宇宙AI園區 提供

在硬體規劃方面，「中工雲宇宙AI園區」打造約8400坪景觀生態廣場，並設有多功能會議廳，滿足企業教育訓練、產品發表會、記者會等需求。還有近200米空中跑道，讓工作與休憩形成良性循環。整體設計導入綠意與健康概念，使園區不僅是生產基地，更是形塑企業文化、爭取綠色供應鏈訂單的最強後盾。

產、研、辦合一，效率與永續並進

針對現代製造與物流需求，園區設置30個40呎高效貨櫃卸貨碼頭，並提供最高3噸樓板載重，大幅提升運輸與生產效率。同時導入5G智慧管理系統與AI監控技術，搭配節能設計與彈性客製化配置，確保電力、水力等關鍵資源穩定供應，全面對接國際ESG標準，成為智慧製造與高端研發企業的理想據點。

據市場觀察，北台灣既有廠辦多面臨建物老化、載重不足等問題，新世代企業對廠辦升級換代的需求日益明確，然而，雙北可供選擇的新型廠辦供給有限，往往是「新廠搶不到地，老廠不夠力」，使具備完整規劃與高規格條件的「中工雲宇宙AI園區」，展現難以複製的稀缺價值。

企業升級「即戰力」首選

「中工雲宇宙AI園區」單位規劃從150坪至2000坪不等，提供企業依據成長階段靈活選擇空間，適用於電子、資通訊、倉儲與物流等多元產業。目前已有多家隱形冠軍企業積極詢問，亦有企業預計採取包棟、包層佈局，提前卡位雙北少見的大型指標廠辦。

在雙北土地資源有限的前提下，兼具「生產、研發、辦公」三位一體的複合式廠辦，未來恐難再有。「中工雲宇宙AI園區」預計今年完工，擁有即刻進駐的實戰優勢，對於正處於產線擴充、廠辦舊換新與品牌升級的企業而言，無疑是強化競爭力的重要據點。

【中工雲宇宙AI園區】150-2000坪｜生產.辦公.研發三合一智慧廠辦

貴賓專線：02-8787-9818

個案官網：https://wenk.in/i13yjeq2