行人地獄有解？國土署公布10大優先改善路段

國土署「全民參與街道改善平臺」第三梯次票選結果出爐，這次共吸引超過8萬件提案及支持票數，創下平台啟用以來最高紀錄。國土署指出，台中東海商圈周邊路段以超過2萬6千票，成為全國最高票案件，也刷新平台單一路段最高得票紀錄，顯示民眾對改善步行環境與交通安全的關注持續升溫。

國土署表示，今年第三梯次提案活動自3月16日至5月17日辦理，新增註冊帳號達1萬6,649組，民眾參與相當踴躍。最受矚目的案件為台中市龍井區台灣大道五段3巷，也就是東海商圈周邊路段，由東海大學學生自主成立「東海商圈街道改造陣線」，透過校園宣講及在地串聯，成功凝聚居民與學生支持，最終拿下全國最高票。

國土署指出，這次票選結果也反映年輕世代愈來愈重視公共空間與友善步行環境，後續將與台中市政府合作推動改善規劃，回應地方需求。

這次共選出10處優先改善路段，直轄市共有6案，包括台中市龍井區台灣大道五段3巷、新北市淡水區濱海路三段、台北市大同區南京西路、高雄市鼓山區鼓山二路37巷、台南市中西區中山路及桃園市中壢區忠孝路；一般縣市則有4案，包括新竹市東區光復路一段、台東縣台東市山西路二段199巷、彰化縣彰化市三民路及新竹縣新豐鄉中興路。

國土署表示，後續地方政府可向中央申請規劃設計及工程經費補助，原則上由中央全額補助，並由專家學者輔導團協助推動，透過工作坊及地方說明會整合地方意見，加速改善人行環境與通行安全。

另外，國土署今年也首度舉辦「人本環境全國大專院校學生競賽」，鼓勵學生投入街道與人行空間改善規劃，共吸引147組大專院校團隊參賽。入圍作品將於5月29日至6月1日在松山文創園區展出，現場也將舉辦人氣票選活動。

國土署強調，「全民參與街道改善平臺」除了提供民眾提案與投票外，也希望成為中央與地方推動人本交通的重要溝通平台，未來將持續強化案件進度公開與資訊揭露機制，讓民眾能即時掌握改善進度。