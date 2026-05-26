快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野提出失智症基本法 卓揆質疑「僅針對一症狀符合社會期待？」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣進入超高齡社會，失智問題外界高度關注，朝野三黨均提出《失智症基本法》草案，由行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。對此，行政院長卓榮泰26日表示，他認為就一種徵兆的態樣就成立一個所謂的基本法，是不是符合整個社會的需要？或者是基本法真正它的意義，是否應該更嚴格的來遵守？那麼這個部分應該更值得討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會排定周四審查國民黨團、台灣民眾黨團，及民進黨立委林月琴等19人，分別提出的3版「失智症基本法」草案。其中3版均提出在行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。

對此，卓榮泰表示，政府會多方面持續的且更專業的針對各種年齡層日益增多的失智症現象，進行各種防治，以及各種必要的社會跟醫療的整備行為。

不過他認為就一種徵兆的態樣就成立一個所謂的基本法，是不是符合整個社會的需要？或者是基本法真正它的意義，是否應該更嚴格的來遵守？那麼這個部分應該更值得討論。

卓榮泰強調，但是針對失智現象的注意，政府會持續加大力道來做各種層級的防護。

失智症 卓揆 卓榮泰

延伸閱讀

失智議題受關注…立法院將審失智症基本法草案 三黨拚跨部會因應

毒駕提高罰則！卓揆已責請法務部著手研議提高刑罰

遠雄人壽強化高齡友善服務韌性 舉辦失智防護宣導

健康名人堂／診斷失智 是一段理解對方的旅程

相關新聞

華府國殤日遊行 巨幅中華民國國旗進場吸眼球

華府國殤日遊行25日登場，華府榮光會今年再度組隊參與遊行，逾百人舉台、美國旗，慶祝美台友好，現場同時也有巨幅台灣國旗，吸引眾人目光。

歷史上的今天／1955年日星田代百合子、喜多川千鶴首訪台

1955年5月26日，日本五大製片組織之一東映株式會社社長大川博偕同該公司影星田代百合子、喜多川千鶴及營業課長今田智慧等4人，自香港乘西北航空公司班機抵台觀光，他們在台北停留兩日。台灣電影戲劇界代表杜桐蓀、黃銘，旅日東京僑領劉天祿及影迷百餘人，均到機場歡迎，並安排人員獻花。

首座國家火箭發射場 環評初審未過

我國首座「國家火箭發射場」去年確定落腳屏東滿州九棚，環境部昨進行環評初審，高士部落村長余右偉指出，火箭發射的噪音、震動、空汙影響相當大，也擔憂若發射失敗殘骸掉到部落造成危害。環評委員認為，該案在道路拓寬、噪音振動評估合理性等有所不足，決議補正再審。

我進軍太空產業 2031年火箭試射 2034年送衛星入軌

賴清德總統就職典禮時指出，政府將發展次世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。國家太空中心昨表示，預計二○三一年進行火箭試射，二○三四年透過火箭送二○○公斤級左右衛星入軌，以達台灣太空自主權。

監委指核二、三廠重啟核災風險增高 促請核安會審慎檢討緊急應變計畫

針對賴政府有意重啟核能發電，監察委員王幼玲等人今天表示，近年地震風險難測，極端氣候加劇天然災害，如果核二、三廠重啟，核災風險恐較過往為高，緊急應變計畫是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知，監察院促請核安會審慎檢討應變機制。

全聯深耕宜蘭傳藝十年 復興「柑仔龜」文化

一向平靜的宜蘭冬山河，3月21日河面出現三百多艘大小船隻，載著媽祖、關聖帝君、文昌帝君等神明，由冬山河上游循水路而下，進入宜蘭傳藝園區。這場首創水路迎神，為文昌帝君誕辰祝壽的活動，動員近八百人，場面壯闊。也是全聯善美的文化藝術基金會自接手國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區後，嘗試以冬山河流域為文化動脈，把信仰、藝術與地方情感緊緊扣在一起。 全聯善美的文化藝術基金會推動的「傳統建築整修計畫」，以高標準修復與活化運營園區內三棟傳統建築：文昌祠、廣孝堂與黃舉人宅，榮獲第三屆聯經人文企業「地方發展傑出獎」；而復振地方習俗的「柑仔龜文化復興行動」則拿下「藝文推手傑出獎」。 全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文回憶，當年接手宜蘭傳藝園區時，董事長林敏雄就說：「打著全聯的名號不能漏氣。如果有盈餘，全數回饋園區；若不足，我來補。」 以修代訓　讓技藝在修復現場傳承 董事長的一句話，成為團隊最常提起的原則。每年投入八百萬元進行文資修復，基金會採取「以修代訓」模式，讓傳統工藝匠師帶著年輕學子一筆一刀實作。廣孝堂塵封多年的彩繪，在臺藝大師生合作下慢慢浮現，有人第一次看到修復後的花瓶與花朵時忍不住驚呼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。