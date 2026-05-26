華府國殤日遊行 巨幅中華民國國旗進場吸眼球

華府國殤日遊行25日登場，華府榮光會今年再度組隊參與遊行，逾百人舉台、美國旗，慶祝美台友好，現場同時也有巨幅台灣國旗，吸引眾人目光。

今年5月25日是美國國殤日（Memorial Day），紀念美國在戰爭中殉職的軍人。由民間組織美國退伍軍人中心（American Veterans Center）所舉辦的國殤日遊行今年也再度在華府憲法大道上登場，我駐美代表俞大㵢、僑務委員會委員長徐佳青及駐美代表處退伍軍人事務組組長劉慶元等人也到場觀禮。

遊行隊伍中除了退伍軍人團體和學校樂隊等，亦有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在遊行中亮相；華府榮光會今年召集約110人參與遊行活動，號稱人數最多的一次，大家手舉美國、中華民國國旗，同時也有數十人高舉巨幅的中華民國及美國國旗進場。

由民間組織美國退伍軍人中心（American Veterans Center）所舉辦的國殤日遊行今年在華府憲法大道上登場，我駐美代表俞大㵢、僑務委員會委員長徐佳青及駐美代表處退伍軍人事務組組長劉慶元等人也到場觀禮。記者陳熙文／攝影