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首座國家火箭發射場 環評初審未過

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
第一個國家火箭發射場落腳於屏東縣滿州鄉九棚村。圖／屏東縣政府提供
第一個國家火箭發射場落腳於屏東縣滿州鄉九棚村。圖／屏東縣政府提供

我國首座「國家火箭發射場」去年確定落腳屏東滿州九棚，環境部昨進行環評初審，高士部落村長余右偉指出，火箭發射的噪音、震動、空汙影響相當大，也擔憂若發射失敗殘骸掉到部落造成危害。環評委員認為，該案在道路拓寬、噪音振動評估合理性等有所不足，決議補正再審。

國家火箭發射場申請開發面積約廿五點八一公頃，規畫設置發射核心區、行政管理區，以及包含備勤宿舍、太空博物館等的配套區，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會。

國家發射場預定地、滿洲鄉鄉長古榮福昨出席環評會議指出，國科會和太空中心都沒有針對二○○縣道路拓寬工程評估，因路已經是車輛行駛的脆弱道路，再拓寬就可能鬆動崩塌。

余右偉則說，國家火箭發射場位於原住民傳統領域，發射的噪音、震動和空汙對生態影響相當大，也擔憂若發射失敗，殘骸掉到部落可能造成危害，而開發單位並未進行諮商同意程序，十分遺憾。

環評委員表示，開發單位確實應加強說明該計畫開發與鄰近道路拓寬的具體施工規畫，因現在預期縣道二○○號會拓寬，若最後沒有拓寬，代表現在很多假設大有問題；此外，開發單位也應補充規畫使用的火箭燃料種類，檢核噪音、振動影響評估結果合理性，說明火箭點火測試、發射的尾氣對鄰近區域空氣汙染、瞬間高強度噪音、振動對鄰近聚落、敏感受體可能的影響，並研提影響減輕措施。

經兩個多小時討論，環評委員要求開發單位承諾，須重新檢討該計畫重件運輸車輛行駛脆弱路段的安全性與通行承載能力，並強化火箭推進燃料使用的極端事故風險控管機制，擬定重大事故緊急疏散救援與環境汙染控制應變計畫，並加強和周邊居民溝通，經決議補正再審，且須於今年八月底前補正資料。

火箭 環評 國科會

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