快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

監委指核二、三廠重啟核災風險增高 促請核安會審慎檢討緊急應變計畫

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
核安會今年4月8日完成核三廠再運轉計畫的程序審查，目前正進行實質審查，不過目前尚未接獲核二廠運轉執照換照申請以及再運轉計畫等文件。圖／聯合報系資料照片
核安會今年4月8日完成核三廠再運轉計畫的程序審查，目前正進行實質審查，不過目前尚未接獲核二廠運轉執照換照申請以及再運轉計畫等文件。圖／聯合報系資料照片

針對賴政府有意重啟核能發電，監察委員王幼玲等人今天表示，近年地震風險難測，極端氣候加劇天然災害，如果核二、三廠重啟，核災風險恐較過往為高，緊急應變計畫是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知，監察院促請核安會審慎檢討應變機制。

監察委員王幼玲、田秋堇、施錦芳今天發布新聞稿指出，近年地震風險難測，極端氣候更加劇天然災害，核能電廠發生事故多屬複合性災害，其狀況往往在預期之外，因此核災「緊急應變場所」應該盡可能避開災害潛勢區域，以減少不可預見的災難變數。

監委說明，核安會在2011年核定公告「核一、二、三廠緊急應變計畫區」為8公里，涵蓋轄區包含新北市（核一、二廠）、基隆市（核二廠）及屏東縣（核三廠），3縣市隨後訂定「核子事故區域民眾防護應變計畫」，報請核安會核定，執行核子事故緊急應變計畫及民眾防護行動。

監委表示，依照台電公司提出的「核能一、二、三廠緊急應變計畫區內民眾防護措施分析及規劃檢討修正報告」，審計部經過分析發現新北市、基隆市及屏東縣政府防護應變計畫規劃的「緊急應變場所」，當中有位於淹水潛勢區、土石流潛勢區、海嘯溢淹潛勢區、斷層帶、火山災害潛勢區或土壤液化潛勢區等災害潛勢區域等情形。

監委指出，儘管核安會協助地方政府規畫替代地點、盤點備援量能等，然而核能電廠事故多為複合性災害，而且災難狀況都是在預期之外，因此緊急應變場所應該盡可能避開災害潛勢區域，以減少不可預見的災難變數。

監委認為，如果核二、三廠重啟，因為地震風險難測、極端氣候加劇天然災害風險，還有核能電廠老化影響，核災風險恐較過往為高，儘管核安會、台電公司及地方政府皆聲稱「仍然比照營運期間緊急應變計畫進行整備應變作為」，是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知。

監委表示，核安會為我國核能及輻射安全的專責管制機關，應該檢討並落實緊急應變機制，同時參考國際經驗，審慎預測各式災害，「俾使在最壞的狀況下，確保公共安全，並且督導地方政府確實疏散、安置民眾。」

核安會 核能 核三廠

延伸閱讀

核安會：無人機攻擊納入核子保安計畫 並有防護演練

汛期整備 林保署監測3堰塞湖、12處大崩塌潛勢區

核三廠乾貯標案引討論　外界關切核安與採購審查機制

核三重啟有進度！核安會審查再運轉計畫 台電上周五做了「這動作」

相關新聞

監委指核二、三廠重啟核災風險增高 促請核安會審慎檢討緊急應變計畫

針對賴政府有意重啟核能發電，監察委員王幼玲等人今天表示，近年地震風險難測，極端氣候加劇天然災害，如果核二、三廠重啟，核災風險恐較過往為高，緊急應變計畫是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知，監察院促請核安會審慎檢討應變機制。

全聯深耕宜蘭傳藝十年 復興「柑仔龜」文化

一向平靜的宜蘭冬山河，3月21日河面出現三百多艘大小船隻，載著媽祖、關聖帝君、文昌帝君等神明，由冬山河上游循水路而下，進入宜蘭傳藝園區。這場首創水路迎神，為文昌帝君誕辰祝壽的活動，動員近八百人，場面壯闊。也是全聯善美的文化藝術基金會自接手國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區後，嘗試以冬山河流域為文化動脈，把信仰、藝術與地方情感緊緊扣在一起。 全聯善美的文化藝術基金會推動的「傳統建築整修計畫」，以高標準修復與活化運營園區內三棟傳統建築：文昌祠、廣孝堂與黃舉人宅，榮獲第三屆聯經人文企業「地方發展傑出獎」；而復振地方習俗的「柑仔龜文化復興行動」則拿下「藝文推手傑出獎」。 全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文回憶，當年接手宜蘭傳藝園區時，董事長林敏雄就說：「打著全聯的名號不能漏氣。如果有盈餘，全數回饋園區；若不足，我來補。」 以修代訓　讓技藝在修復現場傳承 董事長的一句話，成為團隊最常提起的原則。每年投入八百萬元進行文資修復，基金會採取「以修代訓」模式，讓傳統工藝匠師帶著年輕學子一筆一刀實作。廣孝堂塵封多年的彩繪，在臺藝大師生合作下慢慢浮現，有人第一次看到修復後的花瓶與花朵時忍不住驚呼

高鐵訊號異常今表定班次全取消 改發全車自由座

．台灣高鐵今（25）日受號誌訊號異常影響，稍早宣布上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

高鐵近年最大延誤 交通部長卡在高鐵上不克出席備詢

立法院交通委員會原定今早9時審查115年度交通部預算，但受到高鐵訊號異常影響，多位立委無法順利準時到委員會，包含召委林俊憲、立委徐富癸、立委陳素月等，就連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，直到早上10時30分，陳世凱都還卡在高鐵上不克出席。

高鐵誤點立法院停擺通勤族崩潰 楊瓊瓔：曝露基礎建設維運脆弱

高鐵今天誤點，立委楊瓊瓔北上開會受影響，她在臉書發文說，高鐵變成「高停」，立法院停擺，全台乘客更受苦，連主管的交通部長陳世凱都被「卡」住，她要求交通部要給全民一個清楚交代。

歷史上的今天／1954年立院投票同意 俞鴻鈞任行政院長

1954年5月25日，總統提名俞鴻鈞繼任行政院院長，立法院下午行使同意權，投票是否同意由俞鴻鈞出任行憲後的第六任行政院院長，下午投票結果出爐，在場投票委員470人。實發票數470張，投同意票者360人，獲得大多數同意。立法院並於下午6時半，將投票結果同意俞鴻鈞出任行政院院長，咨復總統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。