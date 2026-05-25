監委指核二、三廠重啟核災風險增高 促請核安會審慎檢討緊急應變計畫

針對賴政府有意重啟核能發電，監察委員王幼玲等人今天表示，近年地震風險難測，極端氣候加劇天然災害，如果核二、三廠重啟，核災風險恐較過往為高，緊急應變計畫是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知，監察院促請核安會審慎檢討應變機制。

監察委員王幼玲、田秋堇、施錦芳今天發布新聞稿指出，近年地震風險難測，極端氣候更加劇天然災害，核能電廠發生事故多屬複合性災害，其狀況往往在預期之外，因此核災「緊急應變場所」應該盡可能避開災害潛勢區域，以減少不可預見的災難變數。

監委說明，核安會在2011年核定公告「核一、二、三廠緊急應變計畫區」為8公里，涵蓋轄區包含新北市（核一、二廠）、基隆市（核二廠）及屏東縣（核三廠），3縣市隨後訂定「核子事故區域民眾防護應變計畫」，報請核安會核定，執行核子事故緊急應變計畫及民眾防護行動。

監委表示，依照台電公司提出的「核能一、二、三廠緊急應變計畫區內民眾防護措施分析及規劃檢討修正報告」，審計部經過分析發現新北市、基隆市及屏東縣政府防護應變計畫規劃的「緊急應變場所」，當中有位於淹水潛勢區、土石流潛勢區、海嘯溢淹潛勢區、斷層帶、火山災害潛勢區或土壤液化潛勢區等災害潛勢區域等情形。

監委指出，儘管核安會協助地方政府規畫替代地點、盤點備援量能等，然而核能電廠事故多為複合性災害，而且災難狀況都是在預期之外，因此緊急應變場所應該盡可能避開災害潛勢區域，以減少不可預見的災難變數。

監委認為，如果核二、三廠重啟，因為地震風險難測、極端氣候加劇天然災害風險，還有核能電廠老化影響，核災風險恐較過往為高，儘管核安會、台電公司及地方政府皆聲稱「仍然比照營運期間緊急應變計畫進行整備應變作為」，是否足以應變突如其來的核災事故仍屬未知。

監委表示，核安會為我國核能及輻射安全的專責管制機關，應該檢討並落實緊急應變機制，同時參考國際經驗，審慎預測各式災害，「俾使在最壞的狀況下，確保公共安全，並且督導地方政府確實疏散、安置民眾。」