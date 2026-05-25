全聯深耕宜蘭傳藝十年 復興「柑仔龜」文化

一向平靜的宜蘭冬山河，3月21日河面出現三百多艘大小船隻，載著媽祖、關聖帝君、文昌帝君等神明，由冬山河上游循水路而下，進入宜蘭傳藝園區。這場首創水路迎神，為文昌帝君誕辰祝壽的活動，動員近八百人，場面壯闊。也是全聯善美的文化藝術基金會自接手國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區後，嘗試以冬山河流域為文化動脈，把信仰、藝術與地方情感緊緊扣在一起。

「2026傳藝文昌祭」透過大河會師眾神繞境，水陸並進沿冬山河入園祝壽，場面盛大壯觀 圖片提供／全聯善美的文化藝術基金會

全聯善美的文化藝術基金會推動的「傳統建築整修計畫」，以高標準修復與活化運營園區內三棟傳統建築：文昌祠、廣孝堂與黃舉人宅，榮獲第三屆聯經人文企業「地方發展傑出獎」；而復振地方習俗的「柑仔龜文化復興行動」則拿下「藝文推手傑出獎」。

全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文回憶，當年接手宜蘭傳藝園區時，董事長林敏雄就說：「打著全聯的名號不能漏氣。如果有盈餘，全數回饋園區；若不足，我來補。」

以修代訓 讓技藝在修復現場傳承

董事長的一句話，成為團隊最常提起的原則。每年投入八百萬元進行文資修復，基金會採取「以修代訓」模式，讓傳統工藝匠師帶著年輕學子一筆一刀實作。廣孝堂塵封多年的彩繪，在臺藝大師生合作下慢慢浮現，有人第一次看到修復後的花瓶與花朵時忍不住驚呼：「原來這麼美。」那一刻，課堂上的知識全變得生動起來。還有廣孝堂交趾陶新作，請來藝師郭志郎與女兒「對場作」，龍邊為父親、虎邊為女兒作品，將傳統工藝代代傳承。

黃舉人宅楹聯安金，更是「不計成本」的投入。原可用金漆完成，團隊卻選擇貼覆金箔，為了讓金箔更服貼、作品更耐久，請大溪木雕師傅重刻字體再安金，工期增加三倍，費用翻倍，卻可換來更長遠的守護。全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說：「修復只是第一步，真正重要的是讓它活起來。」

為了讓黃舉人宅楹聯的金字更持久永續，基金會選擇金箔安金，需要先將舊漆剝除，工程浩大。 圖片提供／全聯善美的文化藝術基金會

在工藝之外，基金會推動「一校一傳藝」，邀請各地學校有傳統表演藝術的社團，如舞獅、布袋戲、歌仔戲、南北管……等到園區演出，學生為站上專業舞台集訓數月，從校園表演走向更寬廣舞台。林子文認為，唯有讓年輕人看見出路，文化才能循環。

柑仔龜復振 讓傳統走進生活

幾年前，中央日報的一則舊報導記錄礁溪幾近失傳的元宵「柑仔龜」分福習俗。居民編製烏龜造型容器，內裝橘子與金棗祈福，儀式後共享供品，象徵福氣共享。基金會歷時半年尋得工藝師復刻技法，再結合在地小農與零售通路行銷，使柑仔龜文化走出宜蘭。

為吸引年輕族群，更開發IP玩偶與創意商品，一上市即受歡迎。林子文說：「傳承不能只對現在說話，因為當下很快就變成傳統。」透過創新轉譯，讓古老習俗成為可親近、可參與的生活文化。

而園區的三棟建築也從來不是展示標本，園區亦結合各種歲時祭典，讓文昌祠四季香火不斷，信仰與生活緊密相連，像是新生兒的抓周，小學開學前在文昌祠舉辦的「開筆禮」，孩子扮成小書僮點硃砂、擊鼓明志，傳統活動重新轉譯後，成為許多家庭的重要儀式。傳藝文昌祠為少數的國立廟宇，一句「考國立，先拜國立」的口號，成為考生祈福地標。

文昌開筆禮不只是傳統文化的體驗，也滿載祝福的儀式，見證孩子們的成長，創造親子之間的回憶。 圖片提供／全聯善美的文化藝術基金會

讓文化成為感官記憶 永續傳藝

十年前，遊客在園區多半停留兩三小時；如今，許多人專程為表演而來，甚至住宿過夜。園區依四季與節氣規劃主題活動與上百種手作體驗，基金會了解「有體驗，才有參與；有參與，才會再來。」

經營不只停留在視覺與聽覺，更延伸至嗅覺與味覺。廣孝堂飄著茉莉香，秋天文昌祠旁桂花暗送清芬，還有飲食文化米糕、糖蔥等古早味點心，喚醒童年記憶。當文化轉化為感官體驗，遊客停留時間自然拉長。

每年達百萬人次到訪宜蘭傳藝園區，全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡認為，基金會第一個五年，站穩腳步，力求營運品質與穩定；第二個五年，走出園區，進一步帶動在地觀光，串聯飯店、旅宿與在地產業，像是文昌誕辰水路遶境吸引逾七千名民眾，地方動起來，產業也跟著活絡；面對即將迎來第三個五年，則是走向國際，從宜蘭出發與世界做朋友。

製作糖蔥的傳統技藝吸引外國朋友駐足。 圖片提供／全聯善美的文化藝術基金會

「柑仔龜」分福文化不僅成功保存了臺灣的傳統信仰，永續模式也獲得國際組織的認可，2024年獲得荷蘭「全球綠色目的地百大故事獎 TOP 100」、2025年德國柏林旅展「綠色目的地永續故事」之「文化與傳統」大獎；此外，園區不僅完成碳盤查，更連續三年取得荷蘭「GTS綠色旅遊標章」(Green Travel Seal) 二星及銀級認證，成功打造具有全球吸引力的文化永續場域，羅欣怡說：「認證每年都要重來，完全不能鬆懈。」

文化也是療癒的力量

面對高齡化浪潮，充滿懷舊街景的傳藝園區，讓長輩不必翻相簿就能回到熟悉年代；當楊麗花歌仔戲特展登場時，許多長者滔滔不絕談起往事，記憶被喚醒。

羅欣怡很清楚「這是我們的優勢。」因此，三年前，基金會開始與臺北市立聯合醫院跨界合作，針對失智症患者與照護者推動「傳藝處方箋」，醫師所開立處方箋並非藥物，而是一種生活療癒。藉由引導長輩走進園區，在醫療團隊的規劃設計下進行各種文化體驗，像是規律步行、手作體驗與社交互動等。

對於園區未來發展的想像，基金會從未受限。羅欣怡認為：傳藝不僅是觀光園區，更是串聯地方發展、文化再生與健康促進的基地。從水路迎神到工藝修復，從柑仔龜復振到文化處方箋，宜蘭傳藝園區正證明，傳統藝術不只可觀看、可參與，更成為陪伴的力量，地方永續前行的力量。